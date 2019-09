Holec: Minář k Babišovi mlčí. Stává se z Milionu chvilek turistický spolek? | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Trestní stíhání premiéra Andreje Babiše bylo hlavním důvodem, proč se z šéfa spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře stal profesionální aktivista. Bez toho by na Letnou určitě nedostal čtvrt milionu lidí. Když žalobce Jaroslav Šaroch navrhl přestat Babiše stíhat, Minář to rychle odmítl uznat. Prostě podle něj existují „důkazy“ a Babiš patří před soud. Když teď jeho stíhání skutečně nechal zastavit Šarochův nadřízený Martin Erazím, Minář najednou mlčí.

„Situaci analyzujeme a stanovisko k ní připravujeme,“ dočtete se už několik dní na webu Milionu chvilek pro demokracii. Možná teď Minář a spol. přemýšlejí, proč by se lidi měli vrátit na Letnou 16. listopadu, kdy tam plánuje repete z června. Právě kauza Čapí hnízdo a údajné ovlivňování nezávislosti justice totiž drží spolek i demonstranty pohromadě. Je to jejich společné krédo. A taky způsob, jak se Babiše zbavit nepoliticky, když to nejde politicky.

Nejen herečka Anna Geislerová, jedna z tváří protibabišovských demonstrací, proto premiéra veřejně odsoudila i bez justice, za jejíž nezávislost spolu s ostatními demonstruje: „Takže Andy. Jseš trestně stíhanej podvodník s dotacema,“ říkala na náměstích. Jenže „Andy“ už není „trestně stíhanej podvodník s dotacema“, i když se vsadím, že srdce Geislerové mu nejspíš stále nepatří. Na veřejnou obranu demokracie a nezávislosti justice si ale Geislerová s Minářem budou muset najít jiný argument, ten hlavní jim totiž nezávislí státní zástupci sebrali.

Když Babiše nejdřív navrhl osvobodit Šaroch, spekuloval Minář o tlaku na něj. „Je možné, že Jaroslav Šaroch tento tlak neustál, což by vysvětlovalo tak náhlou ‚změnu názoru‘. Je také možné, že se chtěl zbavit odpovědnosti a nechat konečné rozhodnutí na svých nadřízených,“ komentoval to tehdy Milion chvilek s vírou, že se případ nakonec dostane před soud. Nyní máme i „konečné rozhodnutí“ Šarochových „nadřízených“, kteří jeho konstrukci o Babišově nevinně bez výhrad přijali a potvrdili – a Milion chvilek nás napíná. Šaroch mezitím vysvětluje pro iRozhlas, že jediný tlak, který cítil, byl ze začátku ze strany médií.

„Pár kroků k demokracii“ ale s Minářem můžete udělat i bez oficiálního stanoviska, která jeho spolek vcelku pravidelně vydává. Podle všeho se totiž mění na turistický oddíl. „V Praze se tentokrát nekoná žádná centrální akce,“ oznamuje sice na svém webu, přesto ale můžete 28. září zůstat s Minářem v kontaktu. Alespoň v tom pomyslném, mentálním… Z šéfa Milionu chvilek se stává národní buditel: „Formování české občanské společnosti bylo v 19. století úzce spjato s nově vznikající turistikou,“ odkazuje se spolek k národnímu obrození. A proto vybízí: „Připojte se k celorepublikové akci a uspořádejte v Den české státnosti, tedy v sobotu 28. září společnou procházku, pochod, výšlap na kopec, běh či výlet. Umět společně být, mluvit a ujít kus cesty, je předpokladem k tomu, abychom se jako společnost mohli posunout dál. Je to první krok k řešení každého problému,“ píše se na webu.

Ano, hromadnou turistikou k demokracii! To je jistě pozitivní posun: Místo na demonstracích si teď všechno vyříkáme na výletě. Jen se obávám, že i zběhlého studenta postihl obvyklý syndrom politiků: Opil se vlastní mocí a prostě nemůže přestat. Ve jménu Milionu chvilek proto budou lidé 28. září společně opékat, držet se za ruce a zpívat. Jen doufejme, že ty sváteční buřty aspoň nebudou z Agrofertu.