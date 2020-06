Holec: Minář konečně sjednotil opozici. Proti sobě | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Do roka a do dne, vzkázal opozici loni na podzim šéf chvilkařů Mikuláš Minář. Do té doby se má vítězně sjednotit, najít vítězného lídra a přijít s vítězným programem. Přinejmenším opoziční spojení se rýsuje už před podzimním termínem. Jen není vítězné a místo proti premiérovi Andreji Babišovi začíná být proti Minářovi. Toho totiž po poslední akci chvilkařů poprvé zkritizovali všichni lídři opozice.

Svým způsobem samozřejmě i z vlastních mocenských zájmů. Pokud totiž nepočítáme Piráty, kteří se považují za opozici i k opozici, chce Minář po čtyřech nevítězných lídrech ODS, TOP 09, STAN a lidovců jednoho vítězného lídra, čímž z nich v podstatě dělá „nelídry“. A to nikdy není lukrativní nabídka, na kterou byste kývli. Šéf chvilkařů se nyní s opozičními lídry setkává face to face a určitě ho nečeká kamarádské povídání. Až doteď ho totiž brali jako schopnějšího mobilizátora „antibabišovských“ voličů, než jsou sami, a proto si ho cynicky hýčkali.

Jen teď se z něj stává problém. Minář ze sebe nechal od reportéra Aktuálně.cz poprvé vytlačit varování, že by on sám mohl vstoupit do politiky, když opozice pořád neslyší sílu hlasu „jeho“ ulice.

V ranním článku rozebírám vztah mezi Mikulášem Minářem a předsedy opozičních stran poté, co jim “pohrozil” vstupem do politiky. Součástí je i tento video rozhovor, který publikuji poprvé - tématem je právě vstup MM do politiky... Tady je samotný článek: https://t.co/8WoP43fQ4q pic.twitter.com/i1UsIEHX83 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 16, 2020

Reakce přišla záhy. „To, že nám bude Milion chvilek neustále spílat, není cesta, která vede ke společnému úspěchu. Pan Minář je trošku rozpolcený v tom, co vlastně chce. Jestli chce zůstat občanským aktivistou či angažovaným občanem, nebo jestli chce vstoupit do politiky,“ reagovala na Aktuálně.cz šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

A nebyla sama, podobně mluvili i ostatní opoziční lídři. Třeba šéf ODS Petr Fiala prohlásil, že „proklamace politiku nezmění, jen činy“. I Minář jistě pochopil, čí proklamace myslí. Že se chvilkaři jednou střetnou spíš s opozicí než s Babišem, bylo jasné od začátku. Minář totiž opozičním stranám rozdal úkol, který je v jejich současné bídné situaci nad jejich síly. A nejspíš by ho nevyřešil ani nekonečný braninstorming kreativních machrů z reklamky. Vítězného lídra totiž nikdy nenajdete v partajním sekretariátu. Vítězný lídr se vždycky prostě objeví sám.

A ještě se musí objevit ve správný čas, bez načasování je i zjevení k ničemu. Kdysi se takhle ve správný čas objevili Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman, Mirek Topolánek nebo Andrej Babiš. Každý sice jinak, všem to ale dodalo potřebnou autenticitu, bez níž v politice nikdy neuspějete. Ano, Vít Bárta kdysi s pár kmotry „našel“ Radka Johna, díky jehož TV popularitě Věci veřejné ve volbách utrhly 11 procent, to je ale proti Babišovi málo. Ostatně jedenáct procent utrhne ODS i s Fialou.

„A teď se na mě nezlobte, že to řeknu naplno. Ale zatím žádná sláva,“ zkritizoval nyní Minář opozici. Svatá pravda. Jenže problém je v tom, že Minář chce vítězství po týmu, který má svůj vítězný oblouk dávno za sebou. Chtít po současné opozici vítězství je zhruba stejné jako udělat kapitánem naší fotbalové reprezentace Antonína Panenku. ODS stagnuje a TOP 09, STAN i lidovci se nacházejí v limbu. Svůj moment nyní zažívají Piráti, kteří se proto zbytkem „staré“ opozice radši nechtějí ušpinit. Sešup bývá nakažlivý.

Žádný vítězný politický lídr ale není ani Minář. Šéf chvilkařů dokázal na Letnou dvakrát dostat čtvrt milionu lidí, což je plná pláň. Taky je to ale zhruba počet lidí, kteří v posledních sněmovních volbách volili hnutí STAN, které díky nim utrhlo nevítězných pět procent. Ano, i Minář se prostě najednou objevil jako lídr. Jenže ne jako vítězný opoziční lídr, ale schopný vůdce pouliční mobilizace. A jestli vstoupí do politiky, nejspíš spláče nad výsledkem. Vyhrát volby je totiž úplně jiná disciplína než zaplnit Letnou.