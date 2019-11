Holec: Minář se prohlásil za velkého hlídacího psa. Kdo ale bude hlídat jeho? | info.cz

Demokracii u nás hlídají média, opozice, Ústavní soud, EU, neziskovky a už třicet let i kněz Tomáš Halík. Hlídají ji i různé servery a platformy. A taky jsme v posledních letech zažili spoustu „demokratických“ petičních výzev. Kroměřížská výzva hledala v roce 2016 jiného prezidenta než Miloše Zemana a současně varovala před ohrožením demokracie. Konkrétními politickými požadavky se Milionu chvilek asi nejvíc přiblížila Holešovská výzva z roku 2012, podle které demokracii pro změnu ohrožovala někdejší vláda ODS a TOP 09. Tedy dvou současných opozičních stran, které se dnes demokracii naopak snaží „léčit“. Střídání cyklů, říkají tomu ekonomové.

Mluvčí Holešovské výzvy Slávek Popelka se cítil ještě větším „hlídacím psem“ než Minář, takže vyzval k rezignaci nejen tehdejšího premiéra ODS Petra Nečase, ale rovnou i celou vládu. A s ní chtěl „sundat“ i prezidenta Václava Klause. Šel na to „hlídání“ fakt od podlahy.

„Naše role je bránit demokratická pravidla,“ řekl v Radiožurnálu Minář, který za sebou cítí sílu čtvrtmilionového davu. Tím se rozkročil někde mezi Holešovskou výzvou a dnešním Hongkongem: z prvního si bere étos, z druhého munici davu. Problém Milionu chvilek je, že není ani jedno. Aby měl sílu demonstrantů z Hongkongu nebo francouzských žlutých vest, musely by jeho akce z pokojného happeningu na Letné přejít v permanentní pouliční válku. Takhle začínají připomínat „koncerty za demokracii“, které musí spíš než Babiše děsit opozici, na níž se teď Minář obrátil. Dal jí dva úkoly, které se svou současnou kapacitou nejspíš nesplní: nesjednotí se, ani nepřijde s vizí, jak porazit Babiše. To by se musela nejdřív rozpustit, pak znovu jednotně založit a dát si inzerát na charismatického lídra.

Minář a spol. stvořili „monstrum“, které si bere z Rekonstrukce státu (celému parlamentu diktuje změnu volebního zákona), Transparency International (Babišův střet zájmů), francouzských žlutých vest (nespokojení lidé v ulicích), Holešovské výzvy (obrana demokracie a rezignace premiéra) i médií (vlastní „selektivní“ informování). Nejsou ale ani jedním z nich. Všechny „tradiční hlídací psy demokracie“ totiž pro jistotu hlídají zákony, protože i oni se občas rádi utrhnou ze řetězu, když ucítí kořist. A zvlášť, když se jako Minář „velkým hlídacím psem“, co diktuje těm pod sebou, prohlásí na pláni plné lidí.