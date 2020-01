Holec: Minářovi chvilkaři jedou do krajů. Budou to poslední chvilky přátelství s opozicí?  | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Koncem loňského roku dal spolek Milion chvilek pro demokracii premiérovi Andreji Babišovi ultimátum: pokud k určenému datu nesekne s funkcí šéfa vlády, přijde z jejich strany kreativa. Babiš na to nejspíš zapomněl – premiérem zůstává, takže je čas na slíbený krok číslo dvě: Milion chvilek vyráží na turné do krajských měst, čímž chce pomoci k vítězství „demokratických stran“ ve sněmovních volbách v roce 2021.

Mikuláš Minář a spol. by si samozřejmě mohli ušetřit čas i peníze. Ony „demokratické strany“ u nás ve volbách vítězí už třicet let – od té doby, co jsme po „sametu“ zrušili permanentní vládu jedné nedemokratické strany.

Ano, víme: demokratickými stranami chvilkaři myslí opoziční kvarteto ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN, jemuž loni taky nadělili ultimátum. Letos na podzim by měl tento čtyřlístek Minářovi složit účty a coby integrovaná opoziční fronta představit program, s nímž chce Babiše porazit. Chvilkaři ho v rámci demokracie posvětí.

Tenhle úkol ale zatím moc slibně nevypadá. V kvartetu figuruje stále toxičtější uvadající TOP 09, s níž nikdo nechce jít společně do krajských voleb, protože to smrdí porážkou. Zvlášť, když sami bojujete o přežití… Jenže právě na opoziční vítězství v krajských volbách teď chvilkaři míří, jak Minář řekl na poslední tiskovce. A nejen to: „Pokud se nedokáží domluvit, je to signál, že nelze očekávat výraznou spolupráci ani u sněmovních voleb. V tu chvíli bychom byli asi kritičtější,“ dodal.

Možná tím Minář myslí, že by pak chvilkaři na Letné demonstrovali jak proti Babišovi, tak proti opozici. Demonstrace proti premiérovi v sobotu a demonstrace proti opozici v neděli. Určitě by to byl velký mejdan plný hezkých chvilek, nejen Miroslav Kalousek by měl spoustu selfíček.

Problém pro opozici je, že svým krajským turné teď Minář zase o trochu víc vstoupil do politiky, byť pořád říká, že ne. Turné totiž pojedou i opoziční strany a situace, kdy si Minář zkouší hrát na jejich nepolitický předvoj nebo stín, není dlouhodobě udržitelná. Chvilkaři se proto časem buď integrují do opozice, anebo se uzavřou do sebe a nakonec se stanou i opozicí k opozici.

„Netěší nás, že jsme byli svědky mnoha třenic mezi opozicí, ale ještě je čas, aby ukázali, jak to myslí,” řekl Minář na adresu nevládních stran. Omyl, čas už téměř žádný není. A „jak to myslí“, ukážou opozičním stranám hlavně voliči v krajských volbách. Až po nich bude jasné, kdo z opozice (a taky jak) přežije.

Jedno je ale přece jen jasné už teď: Mináře by se měli bát spíš opoziční lídři než Babiš. Ten kvůli chvilkařům určitě nerezignuje, zatímco některé nevládní partaje by Minářovu kritickou palbu nemusely přežít.