Holec: Multikárou proti Kremlu! Fischer mění Novotného bulvár ve vážnou frašku | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Starosta pražských Řeporyjí za ODS Pavel Novotný určitě ví, jak upoutat pozornost. Celý život se to učil v bulváru a teď své bohaté zkušenosti jen těží v politice. Jeden den chce být premiérem, pak prezidentem a na ruskou ambasádu vozí dopisy v oranžovém úklidovém vozítku. Skoro jako by pořád dělal dramaturga TV Barrandov. Problém je, když jeho bulvární show, která je jen osobní PR, vezme vážně někdo jako senátor a permanentní prezidentský kandidát Pavel Fischer. Pak najednou vypadá seriózně i Jiří Ovčáček.

Ano, Fischer jako by se po své porážce v prezidentské volbě stále více odhmotňoval, podobně jako kdysi Petr Cibulka. A zatímco ten všude dodnes vidí agenty StB, šéf senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost zase ruské a čínské „štěnice“. Takže když i v ruské státní televizi Rossija-1 pochopili, že Novotný dělá „zpravodajství“ úplně stejně jako oni, a proto ho radši rychle „zatípli“, Fischer na to bavičovi ODS skočil se vším všudy. „Ukázal nám tak v laboratorním prostředí, co nám hrozí, když nebudeme dávat pozor,“ řekl s vážnou tváří v nedělních Otázkách Václava Moravce.

Fakt? Tak jen pro pořádek: Novotný tento rok končí tím, že se v Řeporyjích rozhodl postavit pomník vlasovcům, což ho logicky přivedlo až do vysílání ruské státní televize. Ta nápadně připomíná TV Barrandov, byl to tedy souboj sobě rovných: na jedné straně ruská státní propaganda, na druhé ta osobní řeporyjská. Samozřejmě nic proti památníku, když si ho lidé v Řeporyjích odhlasují. Novotný navíc svou show zvládl natolik, že je možná nebude stát ani žádné vlastní peníze: prý se už hlásí soukromí mecenáši a starosta má tolik peněz, že by vlasovcům podle svých slov mohl klidně „postavit muzeum“.

Proč ne. A možná by stejnou metodu mimorozpočtového financování mohl použít na důležitější věci než pomník vlasovcům, takže by nakonec měl i svůj vlastní pomník – a nejspíš i zaživa. To by totiž byla revoluce! Pomník vlasovcům je ale samozřejmě jen osobní reklama, na kterou má mazaný bulvárista perfektní čuch: zvedněte prostě cokoli, co lidi rozděluje, a máte permanentní volební kampaň zadarmo. Ostatně své o tom v ODS ví i šéf Senátu Jaroslav Kubera, který si místo pomníků zase hraje s kuřáckými popelníčky.

Z legrace je ovšem rázem strašidelná fraška, když ji zvedne někdo jako Ficher a začne ji ještě vydávat za hrdinství a způsob, jak „bojovat“ se stále agresivnějším a rafinovanějším Ruskem. Fischer je navíc bývalý diplomat a měl by o tom vědět své. Pro Rusy je totiž někdo jako Novotný darem z nebes, někoho až takhle dokonalého by nestvořila ani ruská trollí megafarma. Ještě horší ale je, že někdo s takovým „vhledem“ jako Fischer šéfuje senátnímu výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

A taky že se jen před pár dny znovu připomněl se svou další prezidentskou kandidaturou, snad abychom na něj nezapomněli. „V příští prezidentské volbě se mnou můžete počítat. Prezidentské volby v roce 2018 mě utvrdily v přesvědčení, že chci pracovat v zájmu všech občanů naší země a skládat jim účty ve volbách. Hluboce si vážím nejenom hlasů víc než půl milionu voličů, ale také obětavé práce tisíců dobrovolníků a podporovatelů,“ řekl Fischer serveru TN.cz. Tak jen doufejme, že v prezidentské kampani taky osedlá oranžovou multikáru, za kabinu zapíchne českou vlajku a vyrazí na ruskou ambasádu. V Kremlu už se určitě třesou.