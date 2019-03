Holec: Nežalujte Zemana, radši přepište ústavu

Spolu s dalšími senátory Láska zveřejnil seznam 57 činů, jimiž měl prezident Miloš Zeman podle jejich názoru porušit ústavu a které se mají stát podkladem pro chystanou ústavní žalobu na hlavu státu. „Žalobu chceme odvyprávět jako příběh. Příběh šesti let prezidentského mandátu, v němž prezident soustavně testoval nebo přímo překračoval hranice ústavy a porušoval zákony,“ nastínil svůj plán iniciátor žaloby Láska.

Možná se inspiroval v gastronomii, i ta je poslední dobou plná příběhů. Po těstovinách, kafi a marmeládě s příběhem tak konečně máme i ústavní žalobu na prezidenta s příběhem! Jen tentokrát nejde o žádný láskyplný příběh, i když to k tomu samozřejmě v případě senátora Lásky svádí.

Senátoři ve svém „příběhu“ mají 27 skutků týkajících se personálií – tedy nejmenování ministrů či profesorů a blokování demisí nebo různých povýšení. Šestkrát za šest let se prý prezident spletl se státním vyznamenáním. A devětkrát nahrál Číně nebo Rusku. Ano, to všechno možná udělal a senátoři museli aspoň tentokrát dát hlavy opravdu dohromady, aby to všechno sepsali. To je jistě dobrá zpráva.

Možná to činili s vědomím, že „antizemanovská“ kampaň vždy funguje, možná se inspirovali Martinem Lutherem a jeho 95 tezemi, které se pro změnu týkaly prohřešků církve. Tentokrát z toho ale nebude žádná velká revoluce, protože je to všechno zbytečné, jak je ostatně pro Senát příznačné. A dobře to vědí i sami senátoři.

Pro podání ústavní žaloby potřebují ústavní většinu v parlamentu, a tu určitě nemají: prezidenta by muselo chtít ústavně žalovat 49 senátorů a 120 poslanců. Ani se nemusíte dlouze dívat do jejich často prázdných lavic, abyste pochopili, že tenhle příběh je předem prohraná bitva. Fanklub proti Zemanovi je v menšině.

Ano, Zeman skutečně často vládne přesně podle svého slibu „extenzivního“ výkladu ústavy: prostě naplno využívá velkorysý „manévrovací prostor“, jak někteří ústavní právníci vznešeně říkají dírám v ústavě, kde občas chybí konkrétní pravidla nebo časová vymezení.

Ani dvojnásobné zvolení samozřejmě nedává přímo zvolenému prezidentovi právo vykládat si ústavu po svém. Jenže každé údajné porušení ústavy, o němž mluví Zemanovi odpůrci, si najde i své zastánce včetně právníků, kteří se na ústavu specializují. Přinejmenším nesmíme zapomínat, že senátoři tu představují jednu stranu případného sporu a jen jeden úhel pohledu. Nesdělují nám žádnou absolutní pravdu.

Autoři ústavy kdysi postupovali trochu jako Fráňa Šrámek se svou milostnou přírodní lyrikou: taky všude viděli spoustu lásky, zatímco obzor kalily mraky běžné demokratické politiky. A ta spíš než poezií bývá cynickým uměním možného – často všeho možného.

Pokud tedy senátoři včetně Lásky chtějí aspoň trochu vylepšit bídnou reputaci Senátu, měli by místo předem ztracených prezidentských žalob iniciovat změnu ústavy. Ostatně jejich „příběh 57 prezidentských prohřešků“ dostatečně ukazuje, kde zákon potřebuje zalepit nejvíc, protože „manévrovací prostor“ tu volně přechází v kreativní libovůli a ústava psaná ve víře, že všichni budou jednat čestně a vlídně, v tu chvíli ztrácí dech. Éra pravdy a lásky přitom dávno skončila.