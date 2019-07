Holec: Opozice sní, že Babiše porazí jako tým. Je to jako loď, do které teče už před plavbou | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Minulý týden přál politickým snům. Díky čtvrtmilionovému davu demonstrantů na Letné někteří politici snili o tom, že za nimi stojí většina „národa“. Už podruhé během tři čtvrtě roku se taky opozice ve sněmovně zasnila o vyslovení nedůvěry vládě premiéra Andreje Babiše a už podruhé to nevyšlo. Nakonec se o společném „bloku“, který ve volbách porazí ANO, zasnily ODS, STAN a TOP 09. Podobným snům ale nepřejí poslední dva volební průzkumy, které dělají druhou nejsilnější „stranu“ z Pirátů. A nejen ty.

Průzkumy jsou samozřejmě jen průzkumy, právě díky nim býváme při každých volbách tak překvapení skutečnými výsledky. To ostatně potvrdily i ty dva poslední od CVVM a Kantaru, když podle prvního průzkumu ANO mírně posílilo, zatímco podle toho druhého oslabilo. Oba nicméně potvrdily dlouhodobý trend: volby by jasně vyhrálo ANO, ODS zůstává víceméně na svém, ČSSD dál skomírá a lidovci, TOP 09 i STAN by se klidně mohli rozloučit se sněmovnou. Čísla CVVM i Kantaru ovšem ukázala ještě jednu důležitou věc: na druhé místo za ANO se posunuli Piráti.

Ti se často počítají k opozičním hlasům ODS, TOP 09, STAN a lidovců. Piráti ale ve skutečnosti plují na nepřátelské lodi, jak už to bývá: i oni sice chtějí „dobýt“ Babiše, s ním ale chtějí rovnou vzít i mnohé zbylé tradiční strany. Navíc jsou na rozdíl od nich levicovou partou se sklony k anarchii, jak teď perfektně ukazuje jejich vládní „řádění“ v Praze, která začíná jít pomalu ke dnu.

A s ní i místní TOP 09, STAN a lidovci, jimž Piráti v pražské koalici předvádějí, jak vypadá moderní politické pirátství. Pravicová parlamentní opozice proto může Piráty klidně z jakéhokoli svého bloku vyškrtnout, čímž se ovšem teoreticky připravuje o nějakých 17-18 procent případného volebního zisku.

Může za to ale i prostá matematika: ODS vychází ze dvou posledních průzkumů jako čtrnáctiprocentní strana, zatímco její případní parťáci do sněmovní koalice, TOP 09 a STAN, dál balancují na kritické pětiprocentní hranici. Společná trojkoaliceby možná vyšla, ale je to risk.

Konzervativní odstup od podobného svazku si zatím drží lidovci, kteří jsou sice známí svým liberálním postojem ke vstupu do všech možných vlád, i oni nicméně podle průzkumů okupují stejný pětiprocentní okraj politického „pekla“ jako STAN a TOP 09. Široká koalice s ODS by tak na ně nakonec mohla zbýt, pokud by si nechtěli zopakovat život bez sněmovny.

Ano, prostá matematika připisuje čtyřkoalici ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL zhruba stejnou politickou sílu jako ANO, takhle to ale v politice nikdy nefunguje. Ostatně s jednou Čtyřkoalicí už máme historickou zkušenost, když tento blok spojený kdysi proti ODS a ČSSD nedošel ani ke svým prvním společným sněmovním volbám. „Situace je natolik vážná, že alfa samci a dominantní jedinci v jednotlivých stranách upozadí svoji ješitnost, nebudou lídrem kandidátky, protože prostě by bylo dobré Andreje Babiše porazit,“ řekl v souvislosti se vznikem protibabišovského bloku šéf STAN Vít Rakušan.

Měl by přestat číst Rychlé šípy. V politice totiž ego vždy trumfuje rozum, i proto je tak sebedestruktivní. Nová „čtyřkoalice“ by navíc do vládní party nejspíš potřebovala ještě pátého člena a to už je úplné sci-fi. Pokud totiž vyloučíme ANO, Piráty, ČSSD, SPD a komunisty, zbývá jen... Nikdo, případně nová Trikolóra Václava Klause.

A je tu ještě jeden pohled: minulé vládní koalice mívaly „pouze“ tři členy, a i to se většinou ukázalo jako příliš. ANO zřejmě dosáhlo svého vrcholu a nikdo neví, kdy se začne potápět pirátská loď. Do společného plavidla ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL nicméně teče ještě před bitvou.