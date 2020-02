Holec: Pražské Holešovice jsou tak cool, že si v nich skoro nikdo nemůže dovolit bydlet | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Novináři z britského deníku The Guardian předvedli klasické levičácké pokrytectví. A taky to, proč dnes lidé víc než tradičním médiím důvěřují i vlastnímu „Fakebooku“, protože i v něm někdy najdete víc reality. Novináři se prošli pražskými Holešovicemi, ocenili zdejší kavárny, bistra, galerii DOX a Vnitroblock a celé je hned nadšeně zařadili mezi nejvíc cool městské čtvrtě v Evropě.

Bohužel při tom nějak zapomněli, že právě proto, že jsou Holešovice dnes tak cool, si tady skoro nikdo nemůže dovolit bydlet. Ano, někdy potřebujeme pohled zvenčí, abychom si všimli, co máme „doma“. V případě Holešovic ale uspěl jiný britský deník a sice Financial Times. I ten měl ve své poslední rubrice „European Property“ jako téma Prahu včetně Holešovic a i on odhalil jistá zdejší kouzla. Jen přitom na rozdíl od Guardianu nezapomněl, že u nás pořád nemáme londýnské platy.

Podle Financial Times jsou dnes právě Holešovice jen krok za überhipsterským Karlínem, kde se metr čtvereční bytu běžně prodává za 125 000 korun, což je trochu míň cool. Deníku taky neuniklo, že zatímco v Londýně, který je globálním symbolem nedostupnosti bydlení, zaplatíte za byt 8,8 násobku svého průměrného ročního platu, v Praze odložíte téměř 15násobek! Normálně netrpím levičáckými sklony a radši „squatuju“ výhradně u sebe doma, celkem ale rozumím aktivistům, kteří v Praze o víkendu pořádali protestní akci Stop Airbnb. Zvlášť mladé totiž ve stále dražší Praze nejspíš čeká squatting – jen ne u sebe doma.

Je určitě pravda, že ještě před osmi roky byly Holešovice zašlou čtvrtí plnou heren a lidského neštěstí. Ostatně vím o tom své, protože jsem se sem koncem roku 2011 přestěhoval z Karlína, který zhruba tou dobou začali kolonizovat hipsteři. Přímo pod okny perfektního holešovického bytu jsme proto tehdy měli něco mezi barem a hernou a kousek dál v ulici sídlil „hotel“ pro všechny ztroskotance světa. Policie tady v podstatě měla svou druhou stanici, nebylo to úplně lyrické místo.

„Hotel“ dnes dávno neexistuje a ze zmíněné herny je hipsterské bistro Phill's Twenty7, kde lidé místo u samohonky sedí u Flat White a před sebou mají celou produktovou řadu od Applu. Nic ale není zadarmo: když jsme se do Holešovic přestěhovali, platili jsme měsíčně (bez energií) necelých 13 tisíc korun; když jsme se loni odstěhovali, začínal tady náš nástupce za 22 tisíc korun měsíčně. A mimochodem: dlouho jsem nezažil takový cenový šok, jako když jsem ve Vnitroblocku nedávno za jeden „fresh“ a espreso platil stejnou sumu, jakou v restauraci v Itálii zaplatíte za důstojnou lahev vína.

Škoda, že jsem tehdy ještě nevěděl, jak je to cool. Holešovice jsou dnes samozřejmě mnohem lepší čtvrtí než před lety. Právě tady se ukázalo, jak politici jako obvykle lhali, když pořád tvrdili, že komerční prostory musí pronajímat jen hernám, protože si je nikdo jiný nepronajme. Pronajal a právě všechny nové kavárny, bary a bistra udělaly tuhle čtvrť lepší. Současně s tím sem ale přišli všichni „yuppies“, kteří vždy zdražují vše, kolem čeho jen projdou. Příznačná ironie je, že právě mnozí z nich dnes nejvíc volají po dostupném bydlení.

Ještě větší ironie ale je, že mnozí z těchto „yuppies“ v Holešovicích ani nebydlí. Ano, letenská Cobra, kde bývala strašidelná stejnojmenná herna, je plná cool lidí už od rána, jenže Letná je „überčtvrť“ historicky. Dolními Holešovicemi ale mnozí hipsteři jen „procházejí“ kvůli práci a večer zase odjedou domů do luxusnějších míst. Celou čtvrť přesto dramaticky zdražují a mění hlavně pro ty, kteří tu bydlí. A pro ty jsou „nové“ Holešovice míň cool než pro partu londýnských novinářů.