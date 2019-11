Holec: Přijďte 17. listopadu oslavit budoucnost. Platí to i ex-svazák a komunista | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Jsou to ale paradoxy, řekl by nebožtík Václav Havel, symbol „Sametu“. O co jde? O Koncert pro budoucnost, který se koná 17. listopadu na Václavském náměstí. Bude to přední akce, která v metropoli připomene 30 let od revoluce. Bohužel za podpory bývalého šéfa studentských svazáků, komunisty a sponzora politických stran Luďka Sekyry.