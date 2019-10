Holec: Pusťte nás na ně! Začíná konec pirátské pohádky? | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Nejdřív Median, pak i CVVM. Od sněmovních voleb v roce 2017 si Piráti užívali bezstarostnou jízdu za bianko šek od voličů, teď ale přišly hned dvě facky za sebou. Podle zářijových čísel Medianu i CVVM Piráti výrazně oslabili, podle CVVM od června dokonce o čtyři procenta, takže by nyní ve volbách utrhli jen okolo 13 procent. I to je samozřejmě na Piráty stále pohádkové číslo, až do roku 2017 totiž až na výjimky pobývali v politické divočině. Právě teď se ale možná láme trend.

Logicky: i lidé, co se na politiku rádi dívají s jedním okem přivřeným naivitou, nyní vidí, co Piráti předvádějí v Praze. Po vstupu do sněmovny se právě metropole stala jejich největším lupem, když tu s pomocí Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu připravili o primátorský řetěz vítěznou ODS. Už rok tady ale všem předvádějí, že sice umí vést permanentní gerilovou kampaň, vládnout ale nikdy nemůžou. Primátorování Zdeňka Hřiba totiž spíše než vedení města velikosti státního ministerstva připomíná sérii předvolebních gest, která se navíc v praxi často mění v opak volebních slibů.

Politický „autismus“ Hřiba, za něhož na magistrátu radši vládne Jakub Michálek se svou partnerkou Michaelou Krausovou, je dokonce moc i na Piráty. I oni by teď proto stejně jako jejich koaliční partneři uvítali, kdyby jimi vedená koalice padla, protože by se tím mučednicky zbavili i Hřiba. Primátor sice úplně nepůsobí jako buldok, za rok v čele Prahy se mu přesto podařil double: naštval své koaliční partnery i Piráty, takže zůstal úplně sám.

Záhadně proto chyběl i na poslední tiskovce Institutu pro plánování a rozvoj Prahy, kde kromě něj automaticky seděli nejvyšší koaliční hlavouni: za Prahu sobě všudypřítomný kápo a neúnavný bafuňář Jan Čižinský a za Spojené síly europoslanec Jiří Pospíšil. Hřib byl oficiálně nemocný, podle neoficiálních zpráv ale začíná být „nemocný“ spíš z náročné vysoké funkce, která je už tradičně oblíbenou obětí médií. Primátora tak suplovala zmíněná Krausová, až do vztahu s Michálkem pirátská stážistka. Kdo se pak může divit, že když Hřib „zakáže“ Pražany nenáviděná pivní šlapací kola, pustí jejich provozovatel do ulic pivní autobus se striptérkou?

Media a CVVM nejsou jediné průzkumy, v nichž Piráti oslabili. Obrat trendu ukazují i některé soukromé analýzy, které si platí politické strany. I podle nich se lidé Pirátů možná nabažili a nejde jen o Prahu. Piráti se po posledních sněmovních volbách a preferenčním „výstřelu“ na druhé místo za ANO opili sami sebou a zůstali osamoceně mezi ANO a opozicí; Andreje Babiše zavrhli jako trestně stíhaného, „do tepláků“ ovšem posílají i ODS, TOP 09 a spol.

Nějakou dobu zručně tyli z kauzy Čapí hnízdo, ta ale nejspíš definitivně končí a Pirátům zbývá internet, jejich „moře“. I proto mají právě oni největší problém uznat zastavení trestního stíhání Andreje Babiše a tlačí na nejvyššího žalobce Pavla Zemana. Data Medianu navíc ukazují, že Piráti mají pouze sedmiprocentní „volební jádro“ přesvědčených voličů, tedy zhruba jako SPD Tomia Okamury a méně než ODS.

Analytici to vysvětlují tím, že jejich voliči nejsou příliš přesvědčení o potřebě své účasti ve volbách, místo ní by klidně mohli doma těžit kryptoměny; právě mladí voliči, kteří nejvíc volí Piráty, totiž z výzkumů vycházejí jako nejméně spolehliví. Piráti je proto musí několikrát zasáhnout přímo do srdce, aby je vůbec vytáhli k volebním urnám. A na to potřebují speciální munici, ta ale nebývá k dispozici trvale.

Podobnou trajektorii, která nyní možná svitla i na naše Piráty, kteří jsou klasicky postkomunisticky opoždění, nedávno předvedli i jejich pirátští kolegové ve Skandinávii nebo Německu. Najednou taky vystřelili ve volbách, poté se dostali k moci a přišel rychlý konec. Lidé prostě na vlastní oči i kůži pochopili, že pirátská medicína bývá horší než tradiční politické nemoci.

Jen pro ilustraci: v Praze Piráti v rámci boje proti papalášství nechali odvézt „papalášská“ auta z bezplatného prostranství před magistrátem, kde jsou místo nich stolky. Auta nyní parkují v magistrátních garážích na Vyšehradě, takže když nějaký radní potřebuje někam odvézt, což se kupodivu i stává, jede pro něj šofér přes celé centrum, načež přes něj poté zase jede zpátky do garáže. Ano, takhle transparentně Piráti řeší zoufalou dopravní zácpu.