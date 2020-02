Holec: Spadne letadlo jménem Jana Maláčová? | info.cz

Pondělní razie policie, která kromě obligátních dokumentů k podezřelé IT zakázce sebrala i náměstka pro ekonomickou sekci a ICT Jana Baláče, totiž politicky dopadá právě na Maláčovou. Baláče si sama vybrala, a proto teď „jde za ní“, jak se říká. A není zdaleka sám.

Maláčová ministerstvo z části obsadila vlastními lidmi a udělala z něj něco na způsob bunkru své politické moci. A začala ji využívat tak vehementně, že svými návrhy občas zaskočí nejen koaliční ANO, ale i vlastní stranu. Ta jí to samozřejmě toleruje, protože se už roky nachází v politickém i personálním limbu. Maláčová si tak ve vládě vyšlápla i na „nenáviděné“ ANO, které ČSSD obralo o voliče, takže o ní v Lidovém domě najednou začali mluvit div ne jako o příští šéfce strany, co se „Babiše nebojí“.

Jenže v tomhle kole střet s premiérem prohrála, ať už to nakonec dopadne jakkoli: šéf ANO ji kvůli zmíněné zakázce na IT, což je téma, které na MPSV straší dlouhé roky, veřejně kritizoval a policejní návštěva nikdy není nejlepší PR.

Navíc to není jediná reputační prohra, která Maláčovou při jejím přetahování se s Babišem poslední dobou stihla. Neustála ani předem ztracený boj o exministra průmyslu a obchodu ČSSD Jiřího Havlíčka, jehož chtěla udělat šéfem Úřadu práce. Babiš to označil za „špatný vtip“ a očividně šlo o politickou trafiku. Bizarní bylo už to, že Maláčová takhle „pečovala“ o politika, jenž ČSSD výrazně pomohl k sedmiprocentnímu volebnímu debaklu v roce 2017. Ministryně jej přesto hájila slovy, že je to „osvědčený skvělý manažer“, čímž celé kauze dodala punc frašky.

ČSSD čeká v pátek zasedání předsednictva, které se situaci bude věnovat. Připomeňme jen, že před třemi roky kvůli podobné policejní akci na svém ministerstvu, kdy si vyšetřovatelé rovněž odvedli náměstkyni, rezignovala ministryně školství ČSSD Kateřina Valachová. Maláčová řekla, že funkci pokládat nehodlá, byť si uvědomuje odpovědnost. Je totiž otázka, koho by pak v Lidovém domě „oživili“ jako jejího nástupce či nástupkyni.