Holec: V TOP 09 sebrali Kalouskovi dítě. A nakopli sběratele funkcí Pospíšila | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Markéta Pekarová Adamová se z víkendového sjezdu TOP 09 vrátila jako nová předsedkyně strany. Povede ji do příštích voleb, což je skoro sebevražedná mise. Kdysi vládní strana dnes nemá populární tváře a její preference setrvale okupují pětiprocentní hranici, takže by to taky mohly být volby poslední.

Pekarová Adamová zvedla skutečnou výzvu, jak se říká. Ale ne že by slíbila kdovíjakou hitparádu. Jako hlavní „metu“ si dala zavedení eura, což je v Česku už nějakou dobou zhruba stejně populární jako „zavedení“ migrace. Češi jsou dokonce největší odpůrci eura v EU, podle průzkumů ho odmítají skoro tři čtvrtiny z nás. Ruce pryč od něj proto daly skoro všechny politické strany včetně ODS, případného koaličního partnera TOP 09.

Nová šéfka TOP 09 si navíc nevybrala nejlepší načasování: eurozóna ekonomicky stagnuje a brzy může znovu řešit hluboké problémy. Euro sice ocení některé firmy, většina voličů ale bude ráda, že jim výplaty i důchody pořád chodí v korunách. Slibte Čechům euro, a všichni voliči se vám bohatě vejdou do jedné menší kavárny v Praze 6…

Volba Pekarové Adamové znamená i další věci. Zaprvé další prohru Kalouska, který se nad TOP 09 stále vznáší jako duch „velkého táty“, co prostě nechce zmizet do důchodu, i když je pořád víc a víc na obtíž. Stále ještě šéf poslanců TOP 09 chtěl udělat předsedou strany konzervativnějšího senátora Tomáše Czernina, delegáti ale jasně dali přednost politické „korektnosti“ Pekarové Adamové. Znovu tak Kalouskovi sebrali jeho vlastní stranu, v níž dlouho vládl jako car a kterou málem nechal vyvést ze sněmovny.

A zadruhé: TOP 09 rázně zařízla svého dosavadního šéfa Jiřího Pospíšila, jenž na sněm přijel s tradičním plánem sebrat nějakou vysokou funkci. Jenže místo toho, aby se stal místopředsedou, sebral kopanec. Pospíšilův plán byl až drze prostý: jen nedávno si europoslanec a kandidát strany na pražského primátora (kromě jiných funkcí) zařídil, že se stal šéfem pražské TOP O9. Teď k tomu chtěl přidat i funkci místopředsedy, zatímco před sebe do čela pomohl strčit Pekarovou Adamovu, jež k němu mezitím „přešla“ od Kalouska.

Šéfovat Praze sice nic moc neznamená, když jste třeba ve straně jménem Moravané, ale v TOP 09 jde o téměř nejmocnější funkci. Bez metropole tato strana neexistuje, jak ukazují i výsledky ze sněmovních voleb 2017: právě v Praze TOP 09 získala přes 12 procent, tedy dvakrát víc než ve Středočeském kraji, svém druhém nejsilnějším regionu. V deseti krajích naopak zůstala pod 5 procenty. Kdyby se Pospíšil stal místopředsedou, de facto by straně dál šéfoval, aniž by za to ovšem nesl šéfovskou odpovědnost.

Byl to typický Pospíšil a delegáti sněmu mu přátelsky vzkázali, ať si funkce sbírá jinde. Určitě tím udělali aspoň menší radost v moři smutku Kalouskovi, který Pospíšilovi s gustem podráží nohy, kde může. Volební sněmy stranám slouží ve dvou věcech: zaprvé si na nich volí své vedení a zadruhé se tu delegáti společně opijí. A to doslova i metaforicky. TOP 09 už několik let volně padá a sněm jí dodal iluzi patnácti minut slávy. Teď však přijde kocovina. Strana, která ve vládě ještě nedávno zkoušela zavádět zásadní socioekonomické reformy, už teď jen bojuje o přežití.