Holec: Z miláčků médií štvanci. Spor o mýto dělá z pražské koalice frašku | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Pražský náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN) se zoufale chtěl dostat do televize. A díky zavedení mýta v Praze, jemuž dal hrdě své jméno, se mu to i podařilo – byť ne tak, jak si přál. Kvůli nepopulárnímu mýtu ho nejdříve hodila přes palubu celá vlastní koalice, jež o tom ví své, načež si Hlubuček ještě dokopal hrob v pořadu Události, komentáře v České televizi . Tady nebyl schopný jasně odpovědět na jedinou otázku.

Chudák moderátorka Daniela Písařovicová. Ve studiu proti ní už sedělo hodně nešťastníků, málokdo ale trumfne Hlubučka. Jeho zmatené vystoupení úspěšně soupeří se slavnou TV biomasou Kateřiny Jacques, ani pražský náměstek totiž neuměl ohledně mýta odpovědět na základní otázky. Třeba tu, která auta by za vjezd do Prahy po jeho zavedení platila. „To není podstatné,“ odpověděl Hlubuček na dotaz, co konkrétně řadí mezi „vysokoemisní“ automobily, jimž jinak říká vraky a které chce vyhnat z Prahy.

Pravda, „vysokoemisní“ začínají v Praze být skoro všechna auta kromě koloběžek, jimž holduje nemálo nových vládců hlavního města. Tahle koalice fakt není pro řidiče. Zavední mýta ale dalo situaci nové grády. Spíše než zoufale potřebné dopravní tepny sice nové vedení města radši řeší vlastní spory nejen o různé vlajky vlající na magistrátu, nechat ale lidi platit za stání v koloně bylo moc i na něj. Vlastního primátorského náměstka proto i s jeho mýtem poslalo na „vrakoviště“, můžu-li držet jeho odbornou terminologii.

To samozřejmě v pražské koalici není nic nového, už od začátku ji nejvíc ze všeho drží pohromadě právě vzájemná nenávist. Mýto je přesto premiérou, která nenávist mění ve frašku: Hlubučka totiž veřejně potopil i šéf Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil, kam kromě STAN patří i lidovci. „Chci uklidnit Pražany, že zavedení mýtného za vjezd do Prahy není na pořadu dne,” zkusil uklidnit rozhořčené voliče. Jestli se tedy až do teď s gustem okopávaly jednotlivé strany pražské koalice, nyní už se okopávají i uvnitř těchto „stran“. Nebo spíše předvolebních slepenců z nouze, jak zní skutečné jméno Spojených sil. Každopádně jde o posun.

Hlubuček mýto zvednul, protože si myslel, že tím své „ekologické“ koalici po všech průšvizích vyčistí „špinavou stopu“. Místo toho jí přihrál ještě větší průšvih. Pražské zastupitelstvo sice zavedení mýta skutečně na jaře schválilo, to ale jen hodně výhledově a pouze jako jeden z mnoha bodů, jimiž chlálolí zelené voliče. Náměstek navíc takovou „bombu“, jakou mýto je za současné dopravní situace, v koalici s nikým neprojednal a hned s ní běžel do médií. „Jako kůl v plotě“ hodnotily jeho sóloakci některé titulky.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) i jeho náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) vše žehlí tím, že mýto nebude dříve než za pět let a případně až po dostavbě dopravních okruhů. Neveřejně pak o něm někteří členové koalice mluví v horizontu patnácti let. A nejen o něm. Kromě mýta koalici nově rozkládá i (ne)privatizace městských bytů, zatímco Hřibovi nepříjemně bobtná čínská vendeta s rušením koncertů českých hudebních těles v Číně. I ta je pro koalici zbytečných gest příznačná: pražské uznání jednotné Číny, které podepsalo předchozí vedení města, a proti němuž hlavně Hřib vytáhl, by automaticky vypršelo (smlouva byla podepsaná v roce 2016 s platností na pět let, pozn. red.) a byl by klid.

Místo toho je ovšem válka, která nejspíš hned tak neskončí. Piráti, Praha sobě i Spojené síly pro Prahu, kam patří i mnohými pražskými novináři milovaná TOP 09, si nějaký čas užívali „komparativní výhodu“, jak říkají šarlatáni ekonomové: ve srovnání především s ANO jim média prostě spíše přála. Teď se to začíná otáčet. „Z mediálních miláčků se stávají štvanci,“ říká člen pražské koalice. Hlubučkova televizní show mu dává za pravdu.