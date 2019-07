Holec: Zeman zasahuje dvakrát. Hodil vidle i do iluzorní opoziční spolupráce | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Je to jen pár týdnů, co se opoziční politici opili jednotou čtvrtmilionového davu demonstrantů z Letné, kteří požadovali demisi premiéra. Hned se proto začali „jednotit“ taky, když už Babiše neporazili rozdělení. ODS, TOP 09 a STAN začaly mluvit o předvolebním bloku, jehož partajní lídři potlačí svá ega a volby vyhrají společně. Dlouho jim to nevydrželo.

A vidíte: když si teď prezident Miloš Zeman řekl, že ční nad Ústavou stejně jako Pražský hrad nad Strakovou akademií, a proto prostě nepřijme demisi ministra kultury Antonína Staňka, je s předvolebním „opoblokem“ rázem konec. Když se totiž šéf ODS Petr Fiala rozhodl, že nadešel čas ukázat, že je fakt lídr a ne jen krizový manažer, a vyzval ke zrušení přímé volby prezidenta, hodili mu do toho hned všichni opoziční partneři vidle.

Ukázali, že něco jako čtyřkoalice ODS, TOP 09, STAN a lidovců nejspíš nikdy nedojde ani k volbám. „S respektem k Ústavě jsem velmi obezřetný k takto zásadním zásahům. Nepřijde mi rozumné ji měnit kvůli manýrům jednoho člověka. Kladu si také otázku, kdo by případně byl zvolen dnešním Parlamentem?“ napsal ČTK předseda KDU-ČSL Marek Výborný, jehož podpořil i šéf STAN Vít Rakušan. „Ústava by se neměla měnit na základě jedné špatné zkušenosti, že máme prezidenta, který Ústavu nectí,“ řekl.

Zrušení přímé volby prezidenta a přepsání Ústavy odmítl i stále ještě šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. A stejně tak i kápo Pirátů Ivan Bartoš, jenž Fialovi vzkázal následující: „Já jsem toto vyjádření pana předsedy ODS Fialy naprosto nepochopil. To je jako kdyby nefungovala sněmovna, tak byste začal řešit, jestli volby do sněmovny tak, jak je známe, není lepší zrušit nebo změnit.“

Ironie je, že jen krátce předtím Pospíšil ohledně opozičního sjednocování pronesl i téměř prorocká slova. „Preferoval bych spolupráci s ODS, ale nevím, jestli je to možné,“ zamyslel se. Nejen on teď dostal první odpověď, že ne.

Přitom volba prezidenta není nějaká prkotina jako poslat si do svého poslaneckého rajonu peníze na fotbalový stadion. Všichni polistopadoví prezidenti ukázali, že vládce Pražského hradu umí vládnout i podhradí. Navíc málokdo mohl sjednotit opozici tak jako prezidentský fenomén.

Opoziční lídři mluví hlavně o předvolební spolupráci a touze porazit Babiše. Proč ne, ostatně předvolební koalice může zachránit hned tři opoziční pidistrany (STAN, TOP 09 a KDU-ČSL) před vypadnutím ze sněmovny. Jenže volební vítězství není to nejdůležitější, jak v roce 2010 předvedl i tehdejší šéf ČSSD Jiří Paroubek. Ten vyhrál těsně volby, ještě během druhého volebního dne ale zjistil, že nemá s kým vládnout, a radši hned rezignoval (bývaly to ale heroické dny!). Z vítězství se rázem stala prohra.

Něco podobného hrozí i případné předvolební „opokoalici“, jejímž společným programem by byl „antibabiš“. I kdyby došla jednotně k volbám, hrozí jí Paroubkův osud. Ve sněmovně by totiž nejspíš nebyla jediná strana, s níž by mohla udělat solidní většinovou vládu. A kdyby ji náhodou udělala s Piráty, podepsala by současně s koaliční smlouvou i její rychlý konec. Piráti by jen těžko mohli stabilně vládnout se „starou“ konzervativní ODS, jež by případné předvolební i povolební koalici chtěla logicky dominovat.

Plán opozičních stran je vůbec bizarní. Jako volební koalice by musely voličům společně něco i slíbit. Vzápětí by své společné sliby rozpustily spolu s jednorázovou předvolební koalicí? A co kdyby třeba na ODS, stále hladovější po moci, znovu nejvíc zbyla koalice s ANO? To už by nejspíš nestačila ani Letná.