Januš: Benešová je teď nejslabší ministryní, kterou kdy ANO mělo | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) sice poslala v minulém týdnu do připomínkového řízení novelu zákona o státním zastupitelství, na připomínky ale ani nečekala a rovnou oznámila, že se navržený zákon změní. V účinnost by tak mohl vstoupit už příští rok a komise, které budou vybírat nové funkcionáře, se také nejspíš poskládají jinak, než ministerstvo ještě minulý týden chtělo. Rychlý posun, k němuž Benešová pod vlivem demonstrantů, Rekonstrukce státu a státních zástupců přistoupila, ukazuje nejen to, že ke změnám dochází bez koncepce, ale rovněž to, že současná ministryně spravedlnosti je nejslabší šéfkou resortu, kterou kdy hnutí ANO mělo.

Marie Benešová na úterní tiskové konferenci málem řekla, že jí je jedno, jestli se podle nových pravidel začne postupovat od roku 2022, nebo 2020. „Původně jsem dávala tu dlouhou lhůtu, nelíbí se to, no tak dáme kratší lhůtu. Já s tím nemám problém,“ uvedla ministryně.

Podobně přistoupila i k tomu, zda bude mít někdo „mentální“ většinu ve jmenovacích komisích. Proti aktuálně připomínkovaným pravidlům se totiž postavili ti, kterých se přímo týkají. „Akutně hrozí riziko politizace státního zastupitelství prostřednictvím dosazování k tomu vhodných osob,“ řekl například v České televizi Ondřej Šťastný, člen výkonného výboru Unie státních zástupců.

A tak, aniž by se třeba řešilo, zda právě do něčeho takového mají mluvit právě státní zástupci, kteří jsou mimochodem podle Ústavy součástí moci výkonné, ministryně raději couvla. „Pokouším se dělat věci tak, aby to bylo chápáno, aby jsem vyhověla požadavkům demonstrantů, chápu i kontext doby, že to nebylo zrovna šťastné, že mě dávali zrovna teď do té funkce, ale rozhodně jsem nikdy neměla za cíl ubližovat státním zástupcům,“ uvedla rovněž.

Pokud ovšem můžeme s plány takto volně, rychle a od stolu hýbat, potřebujeme skutečně ony změny, které mají ve výsledku přinést? Neměly by se zákony měnit jen tehdy, když posuny dobře promyslíme a pak je, pokud je to jen trochu možné, držíme, protože jsou to ty nejlepší možné?

Je pravda, že takto to v českém právu bohužel mnohdy nefunguje ani v jiných případech. Jak mi ostatně jednou v rozhovoru pro Právního rádce řekla tehdejší místopředsedkyně vlády Karolína Peake k jinému právnímu tématu: „Zelený je strom života, šedivá je teorie.“ Ale to, co teď udělalo ministerstvo spravedlnosti, bije do očí tak moc, že pro to dochází slova.

To všechno kvůli chiméře, že je tu ohrožena nezávislost justice a jakékoliv změny v soustavě zastupitelství by byly špatné. Ostatně na to, co by mohla ministryně spravedlnosti v tomto ohledu učinit, jsem se nedávno zeptal Pavla France, který právě za Rekonstrukci státu s ministerstvem spravedlnosti jedná, a to aniž by bylo jasné proč právě on a proč právě tato platforma.

„Může si vyžádat informace z trestních kauz, pokud to potřebuje k výkonu své funkce, může jmenovat předsedy soudů, kteří pak mohou ovlivnit, kdo bude kterou kauzu rozhodovat, má vliv na jmenování nových funkcionářů státních zastupitelství, může podávat kárné žaloby, může podávat stížnosti pro porušení zákona. Nad to vládne rozpočtem jednotlivých justičních institucí. Jinými slovy, ten rejstřík toho, jak může působit směrem k soudcům a státním zástupcům, je velice široký,“ uvedl pro INFO.CZ Franc.

Já si to nemyslím, i když je to teď hodně nepopulární. Benešová naopak dokazuje, že je ochotná se domluvit, demonstrace se jí patrně osobně stále více dotýkají a situace ji lidsky mrzí. Možná už i sama tuší, že šéfkou spravedlnosti podruhé být neměla. Ne z racionálních důvodů, ale z čistě emocionálních. Právě kvůli tomu teď může být tou nejslabší možnou ministryní, která se bude při všech svých krocích ohlížet nalevo i napravo a couvat z nich, když se nebudou líbit těm, na něž mají dopadnout.