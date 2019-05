Januš: Benešová může vyměnit úplně jiné lidi, než se čeká. A z Kněžínka by měl být její poradce | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | V pondělí zaplnili Staroměstské náměstí demonstranti, kteří se nehodlají smířit s tím, že je za ANO novou ministryní spravedlnosti Marie Benešová. Stále se obávají toho, že nějak ovlivní kauzu premiéra Andreje Babiše (ANO) a zatočí s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem či s pražskou vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Tito lidé by ale možná měli svou pozornost upřít jiným směrem. Benešová se totiž podle náznaků, které již vyslala, chystá spíše ke změnám na ministerstvu. A to by také nemusela být zrovna dobrá zpráva.

Neumím si představit, že by v současné vyhrocené atmosféře jen tak padl nejvyšší státní zástupce a vlastně ani nikdo z jeho podřízených. Nezvyklá pozornost se jistě upře rovněž na výběr nových předsedů soudů. To, z čeho mají někteří lidé takový strach, je tak pod ochranou veřejného mínění i společenského tlaku. Benešová však naznačuje úplně jiné změny, které sice tolik nezaujmou, jsou ale podobně klíčové.

„Nejdříve musím dát do pořádku tady vlastní dům (ministerstvo), kde se potřebuju seznámit se strukturou, která je pro mě úplně nová, než když jsem tady byla před pěti lety. Začínám mít už první signály, co funguje a co nikoli. Takže až si udělám obrázek, tak to budeme muset dát zase nějak do pořádku,“ uvedla Benešová v sobotním Právu, kde rovněž nevyloučila změnu struktury fungování ministerstva.

Reorganizace Jana Kněžínka

Její předchůdce Jan Kněžínek (za ANO) přitom v resortu provedl rozsáhlou reorganizaci. Některé odbory zrušil, jiné spojil, vyměnil některé vedoucí. Snížil i počet svých náměstků.

Ti jsou v současnosti čtyři. Nejviditelnější je ten politický, Jeroným Tejc. Legislativu a justici mají na starosti Michal Franěk a Klára Cetlová. Ekonomického náměstka Miroslava Zábranského na začátku února vystřídal Zbyněk Spousta. O místo za Kněžínka zcela přišli Petr Jäger, který měl na starosti mezinárodní sekci, a rovněž Vladimír Zimmel, jenž se věnoval vězeňství. Z resortu pak v posledních měsících odešly desítky lidí.

Pro ministerstvo v tomto ohledu platí to, co pro jakoukoliv organizaci či firmu. Pro dlouhodobé plány je důležitá stabilita, a to jak personální, tak organizační a už jen z toho důvodu by bylo nešťastné, kdyby Benešová do resortu, dokonce snad bez širší analýzy, zasahovala. Mohlo by to ovlivnit nejen přípravu nové legislativy, ale třeba i dohled nad určitými právními profesemi a potenciálně tak třeba rovněž návrhy na některá kárná řízení. Benešová ale přistupuje k věcem pragmaticky, a tak by se snad do žádných větších akcí pouštět nemusela. Člověk ale nikdy neví, už i onen zmíněný rozhovor je trochu schizofrenní.

Tejc pokračuje

Jistotu dalšího angažmá má podle všeho Jeroným Tejc. „Mám s ním obdobné názory, nikdy jsme se nějak nehádali a byla to dobrá spolupráce už ve výboru, takže předpokládám, že to bude dál fungovat,“ řekla Právu Benešová, která s Tejcem zasedala už ve sněmovním Ústavně právním výboru, oba byli v minulosti i výraznými členy ČSSD a nyní jako nestraníci spolupracují s ANO.

Současné vedení legislativy by to u ministryně mohlo mít také dobré: „Znala jsem legislativního náměstka Michala Fraňka, který chodil na ústavně-právní výbor do Sněmovny. Byl za mnou teď se svým týmem, vypadá to, že jsou fundovaní, a jsem ráda, že je tu mám. Takže legislativa vypadá dobře.“

O ostatních náměstcích se Benešová nezmínila, ale sluší se dodat, že se jí na ně ani nikdo neptal. Bylo by ale divné, kdyby si ministryně nechtěla alespoň do některých pozic přivést své lidi, byť je to se stále ještě novým služebním zákonem všechno složitější. A tak už se spekuluje, zda se do některé vysoké funkce nevrátí třeba dřívější první náměstek Daniel Volák, který s Benešovou už takto jednou spolupracoval. Na druhou stranu je ale členem regionální rady ODS, což by byl nejspíš problém.

Co s Kněžínkem?

Máme-li pak Marii Benešové něco poradit, tak ať osloví ke spolupráci svého předchůdce Jana Kněžínka. „Jsem plně připraven napomoci při řešení velkého množství úkolů, které za mého působení ve funkci ministra byly rozpracovány,“ uvedl koneckonců ministr, když oznamoval svou rezignaci.

Vůbec nejlepší by bylo, kdyby se Kněžínek stal alespoň oficiálním poradcem ministryně. Pak by mohl totiž zůstat i na svém evidentně srdcovém místě náměstka na Úřadu vlády, kam se minulý týden vrátil. Dál by byl rovněž úředníkem, což mu podle všeho osobně sedí daleko více než ministerský post.

Že jsou všechny varianty možné, totiž víme. Podívejme se třeba na bývalého ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka (ČSSD), který je na témže úřadu v současnosti náměstkem. Nebo na již zmíněného Vladimíra Zimmela, který byl náměstkem na ministerstvu spravedlnosti a zároveň radil ministru vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD).

Kdyby se na spravedlnosti pozice pro zkušeného legislativce Kněžínka skutečně našla, Benešové by to nepomohlo jen odborně, ale zároveň i reputačně. Někdo by sice možná kritizoval kumulaci funkcí, ale v tomto případě by to přece bylo jen dobře.