Januš: Křeček zemanovatí. Arogancí ohledně otců u porodů si ale sám podrazil nohy | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček od stolu vyhodnotil, jak se to má s nynější (ne)možnou účastí otců u porodů, odňal související kompetenci své zástupkyni Monice Šimůnkové a všechno to doprovodil autoritativními prohlášeními, která se k ombudsmanovi za žádných okolností nehodí. I kdyby měl Křeček pravdu, jedná a komunikuje zbytečně zpupně, arogantně a všeznale, bez shromáždění faktů a jejich odpovídající interpretace, zkrátka po zemanovsku. To mu minimálně liberálně smýšlející právníci nikdy neodpustí a nelze se tomu ani divit. Křeček tím ale rovněž diskvalifikuje důležitý úřad i u části veřejnosti, což je problém.

Ombudsman Stanislav Křeček čelí veřejnému apelu řady právních autorit, kterým se nelíbí, jak se v úřadu chová. Kauzu, jíž se v posledních dnech věnuje hlavně Respekt, rozpoutal přístup veřejného ochránce práv k zákazu přítomnosti otců u porodů. „Podle mého názoru to přiměřené a nezbytné je a nevidím tedy důvod k žádnému šetření,“ uvedl Křeček v rozhovoru a následně dodal: „Nezkoušejte na mě tyhlety… tyhlety proporcionality.“ Poměřování jednotlivých práv je přitom základní metodou pro rozhodování jak úřadu veřejného ochránce práv, tak třeba i Ústavního soudu.

Křeček odebral toto téma své zástupkyni Monice Šimůnkové, která by zvolila jiný postup, a navíc jí znemožnil její názory oficiálně prezentovat. Udělal tak něco podobného, co ještě jako zástupce ombudsmanky vyčítal své předchůdkyni Anně Šabatové. „Nedostala jsem žádné odborně relevantní informace a zdůvodnění, jak k tomuto závěru došel. Podle mě však takto nemůžeme postupovat. Já bych tedy takto postupovat nedokázala, bez šetření bych nedokázala zdůvodnit závěr, ke kterému jsem v rámci šetření dospěla, ať by byl jakýkoliv. Pan doktor mi řekl totéž co vám: že jde o mimořádné opatření v mimořádné době, a to že je v pořádku,“ uvedla Šimůnková pro Respekt.

Na základě těchto událostí proti Křečkovi vystoupili stovky právníků, z těch nejvýznamnějších emeritní místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík, její proděkani Jan Kysela a Marek Antoš, děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity Martin Škop či zakladatel Pro bono aliance Vítězslav Dohnal. „Ve funkci nejste za zásluhy ani proto, abyste reprezentoval názory některých svých podporovatelů, nýbrž proto, abyste se zastával (v rámci Vašich zákonných kompetencí) běžných lidí proti úřadům, bezmocných proti omezování svobody a všech, kterým se nedostává respektu, rovného a férového zacházení. Role veřejného ochránce práv je v tomto složitá, avšak nezastupitelná. Vaše dosavadní kroky a vyjádření neukazují, že byste ji plnil řádně. Přesto doufáme, že si včas uvědomíte obsah své funkce i odpovědnost, která se s jejím výkonem pojí,“ napsali mimo jiné Křečkovi signatáři.

Mají pravdu, Křeček se zachoval nevhodně a způsob jeho prezentace zcela zakrývá faktickou stránku věci. Přitom to celé šlo udělat úplně jinak a dospět třeba skutečně k tomu, že otcové by nyní u porodů opravdu představovali zbytečné riziko. Ale Křeček k tomu měl dojít jako právník a jako slušný člověk, který zastává vysoký úřad, nikoliv jako papaláš, který to zkrátka od stolu rozhodne. „Lidé na této zemi tisíce let přežili jen proto, že vždy, když bylo zapotřebí, dali přednost společným zájmům skupiny, rodu, před zájmy individuálními. A naše dnešní krize myslím, ukázala, že si situaci, ve které se nacházíme, tak zcela neuvědomujeme,“ napsal Křeček včera večer na facebook a tato jeho slova stojí za úvahu, stejně jako další:

„Budeme-li při výkladu práva a dalším 'pohrávání si' s kdejakými dokumenty tvrdit, že sice každý má téměř na všechno právo, ale tato práva lze omezovat 'testy proporcionality' a dalším kritériem, nebude mít nikdo jistotu, jak to s jeho právy vlastně je, a právo se tak stane, nikoliv pouze složitě seznatelné, jako je tomu dnes, ale zcela nesrozumitelné. Není to pouhé slovíčkaření, ale jen důsledek dlouhodobě pociťované inflace lidských práv, kterou se takto pokoušíme, v době nejméně vhodné, řešit.“

Bohužel ale celý tento dlouhý příspěvek míří někam jinam a jen dokazuje, že se ombudsman začíná chovat stejně jako prezident Miloš Zeman. „Když jsem odmítl 'šetřit' ministra zdravotnictví a položit mu otázky proč přijal některá opatření ohledně přítomnosti otců u porodu, zda před tím provedl 'test přiměřenosti' a nezvažoval i jiné možnosti, protože odpovědi na tyto otázky jsem znal už předem, projevila část veřejnosti svůj nesouhlas způsobem, který lze směle nazvat nenávistným,“ píše totiž ukřivděně Křeček. „Zdaleka se sice nevyčerpala moje trpělivost a respekt k odlišným názorům, nicméně s odpovědí na otázku, zda současná krize je, či není promarněnou příležitostí k občanskému sebeuvědomění, bych zatím posečkal…,“ uzavírá.

Přesvědčení o vlastní pravdě ale často bývá zhoubné a Křeček se dostává na velmi tenký led. O jak absurdní situaci začíná jít, dokazuje jeden z komentářů pod ombudsmanovým příspěvek. Jeho autorem je bývalý místopředseda Senátu a Křečkův dlouholetý kolega z ČSSD Zdeněk Škromach. Ten přidal odkaz na téměř dva roky starý článek iDnesu o výročí kolaborantského dopisu 99 pragováků ze srpna roku 1968. Co tím naznačoval, je poměrně jasné a dosti ostudné. I pro Křečka, který tento příspěvek nechává na své sociální síti. Byť pořád platí, že úřad veřejného ochránce práv nezničí, na něco takového bychom si u ombudsmana zvykat neměli. Dobrým veřejným ochráncem práv už ale bohužel nebude.