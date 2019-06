Jirsa: Vyhlasme v Praze nouzi bez přívlastků! | info.cz

V souvislosti s vedením skupiny padlo jméno exministra Martina Bursíka, nejspíše kvůli zásluhám o solární panely a biopaliva v temných dobách Palerma. Nakonec se ale i on termínu „klimatická nouze“ leknul a uvědomil si, že bude lepší jen civilně pomáhat životnímu prostředí a nedělat z toho divadlo.

Nouze ale mezitím sama o sobě začala žít vlastním životem. Zastupitelé Prahy 6 kromě stavu klimatické nouze vyhlásili i stav „dopravní nouze“. Snažili se tak s pomocí módního termínu oklikou říct, že díky naprosté nekompetentnosti magistrátu v dopravní oblasti stojí občané Prahy 6 každý den v kolonách. Terčem kritiky se stala neschopnost jakkoliv posunout dostavbu pražského okruhu, klíčových částí MHD a řešit parkovací zóny. Eskalující dopravní problémy jsou v Praze dlouhodobě o řád závažnějším tématem než klima, i když by leckdo namítnul, že spolu může funkční plynulá doprava a lepší lokální klima výrazně souviset.

Při hlubším zamyšlení lze nalézt řadu dalších oblastí, kde by jednotlivé městské části nebo celý pražský magistrát mohly vyhlásit celou paletu „nouzí“, nejen klimatickou a dopravní, například:

Bytová nouze – rekordní propad výstavby nových bytů raketově zvednul ceny nemovitostí a naprosto umrtvil realitní trh. Nové, tolik potřebné byty nejsou k dispozici. Z Prahy odcházejí developeři, kteří v okolních evropských metropolích postaví za poloviční čas více bytů, a Praha je jednoznačně limitovaná ve svém rozvoji.

Sociální nouze – ta je přímým důsledkem nouze bytové. Pro některé skupiny obyvatel začíná být vlastní bydlení v Praze naprosto ekonomicky neudržitelným snem a začíná to být zjevné i u prudce zdražujících nájmů. Paradoxně půjde hodně i o voliče stran, které svou neschopností za poslední roky stav zavinily. Čím větší část disponibilních příjmů spolkne bydlení, tím méně zbude na další výdaje a to pro nízkopříjmové skupiny neskončí dobře.

Rozvojová nouze – Praha stojí. Nestaví se výrazné kulturní budovy, o dopravní infrastruktuře se diskutuje, ale nic se nedělá. Místo toho padají lávky a možná se opraví jeden starý most. Rozvojová vize Prahy jako premianta ve střední Evropě je dávno minulostí a místo toho se z města stává skanzen, který neodráží zájmy celku.

Politická nouze – v podstatě nemine týden, aby pražská magistrátní koalice neprocházela politickou krizí, ať už je to kvůli netransparentnímu tajnému hlasování, odvolávání zaměstnanců z kontrolních orgánů městských společností nebo jinému kolapsu. Připomíná to situaci předchozích čtyř let, kdy Adriana Krnáčová stála před odvoláním prakticky každý měsíc a její nevládnutí bylo zásadním předpokladem dnešního zoufalého stavu.

Dalo by se nejspíš dlouho pokračovat a pojmenovat další a další nouze. Ale nabízí se otázka – nestálo by místo přidávání a deklarování jedné krize za druhou deklarovat jednu všeobjímající nouzi? Co takhle deklarovat „nouzi bez přívlastků“, která by prostě jen pojmenovala to, že Praha je město, které hluboce zaostává za svým potenciálem?