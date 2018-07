Kauza H-System: Nejvyšší soud rozhodl pozdě, ale v zásadě po právu. Komentář Petra Kolmana

Musím se zde rozhodnutí Nejvyššího soudu zastat. Podle mého právního názoru zde rozhodl sice pozdě, ale v zásadě po právu.

Pakliže by soud rozhodl opačně, logicky by poškodil tu zbylou (mediálně neviditelnou) většinu klientů, která byla H-Systemem také okradena o milióny. Navíc nutno podotknout, že účastníci stavěli bez povolení konkursního soudu a patrně čekali, že je „z jejich“ nikdo nemůže vystěhovat. To si české soudy přece nemohou dovolit. Patrně je v tom utvrzovali i jejich advokáti, příbuzní a další samozvaní poradci.

Jinak vyjádřeno – co to, pro pět ran do sbírky zákonů, měli za právníky, že je neupozornili na reálné riziko, jak to všechno může dopadnout a jak to skutečně v červenci 2018 skončilo!?

À propos: Vidí dnes někdo slzy rodin ostatních věřitelů? Proč by jedni měli být uspokojeni a jiní nikoliv?

Věci se vlekly, vlekly a vlekly…

Jinou velice smutnou linií příběhu je vymahatelnost práva v ČR, připomeňme, že to celé trvalo 18 let. Bezzubost českého práva spoluzpůsobila škodu všem H-Systemem poškozeným – tedy jak těm, kteří stavěli dále, tak těm, kteří dodrželi pravidla.

Ale ono to nebude ve finále tak horké, mám předtuchu, že to nakonec stejně zaplatí daňoví poplatníci.

Ostatně už i premiér Babiš řekl, že rozsudek je nespravedlivý, a od toho je jen krok k tomu — těm lidem je zapotřebí „pomoct“, takže není vyloučeno, že stát nakonec ze společné kasy škody uhradí. A podvodníci si patrně spokojeně ulili peníze na sto let dopředu. Nebudou první ani poslední.

Notabene i mediálně aktivní právnička Hana Marvanová již říkala, že má řešení – všechny klienty by měl odškodnit stát. No vzhledem k tomu, že se celkem jedná o tisíc klientů, pakliže by každý dostal od státu náhradu ve výši jen jednoho miliónu, tak je to celkem minimálně miliarda korun.

Kdo je viník

Je otázkou, zda se bude též navrhovat, aby ona zhruba miliarda byla následně stržena soudcům, policistům a dalším osobám, jež dle Marvanové a dalších zapříčinily průtahy, kvůli nimž by mělo dojít k odškodnění klientů H-Systemu.

A do toho ta nešťastná Klausova amnestie mj. pro představitele H-Systemu, ta musela před lety pořádně zvednout tlak všem zúčastněným.

Jinak je zapotřebí do značné míry nepopulárně připomenout, že hlavním viníkem zde není stát a soudy, jak s oblibou mudrují lidé na sociálních sítích, ale především H-System, který okradl lidi.

Jelikož nejsem politik, tak mohu glosu zakončit staletým právnickým poznáním: Absolutní spravedlnost není věcí z tohoto světa.