Kerles: Greta si nevymýšlí, ale odhaluje naše pokrytectví | info.cz

Pokud někteří komentátoři popisují výstupy Thunbergové jako směs fanatismu a ublíženosti z hlavy „pološílené teenagerky“, hluboce se mýlí. Greta si nic nevymyslela. Prakticky všechno, co v jejím projevu zaznělo, lze snadno najít v seriózních médiích, vědeckých časopisech, v rozhovorech s erudovanými vědci i s politiky. „ledovce tají, kvůli suchu vznikají lesní požáry, pouště se rozšiřují, bouře jsou mnohem silnější a více smrtící”. Nezdá se vám to povědomé?

Ale ano. Jsou to mírně upravené závěry mnoha vědeckých studií, včetně studie mezinárodního vědeckého panelu OSN pro změnu klimatu. Tento „centrální mozek lidstva“ (v dané problematice) dospěl k závěru, že pokud lidstvo v řádu desítek let nesníží produkci skleníkových plynů, která má být příčinou globálního oteplování, hrozí Zemi katastrofa. A to včetně Gretou citovaného „tání ledovců, lesních požárů nebo rozšiřování pouští“.

Jistě, existují mnozí vědci i politici, kteří „centrálnímu mozku“ lidstva nevěří. Vliv člověka na klima není podle nich dostatečně prokázán, globální oteplování může mít i jiné příčiny. Objektivně je ale třeba přiznat, že popírači teorie o vlivu emisí CO2 na oteplování jsou mezi vědci v naprosté menšině. A to i v Česku.

Podobné je to s politiky. Naprostá většina světových státníků, včetně těch českých, oficiálně (tedy navenek) se závěry klimatického panelu souhlasí. Jinak by přece nebylo možné, aby čeští poslanci a senátoři ratifikovali Pařížskou dohodu o snižování emisí a aby ji podepsal prezident. Přece bychom nestvrzovali něco, čemu sami nevěříme. Nebo ano? To bychom byli pokrytci.

Je samozřejmě jako mnohokrát v minulosti možné, že se vědci mýlí, že žádná popisovaná katastrofa nehrozí nebo že ji alespoň nemůžeme nijak ovlivnit. Greta Thunbergová se každopádně před šestnácti lety narodila do zvláštního světa „klimatického pokrytectví“. Na jednu stranu všude z oficiálních míst slyší o blížící se katastrofě, které může údajně zabránit pouze radikální snížení produkce emisí a změna způsobu našeho života, na druhé straně se ale vlastně nic zvláštního neděje. Jako by to všechno byla jen nějaká hra.

Německo a další státy vyhlašují boj „špinavým energetickým zdrojům“ a slibují zářivou budoucnost „uhlíkově neutrální ekonomiky“, emise ale celosvětově nadále rostou. Loni dokonce o 2 %, což je nejvyšší nárůst od roku 2011. Už dnes je proto jasné, že pokud se má produkce emisí skutečně snížit, musí přijít radikálnější opatření týkající se i snížení celkové spotřeby. Jenže politická reprezentace stále slibují jakýsi utopický model světa, v němž pouze vyměníme auta se spalovacím motorem za elektromobily, uhelné elektrárny za solární panely a pojede se dál beze změny.

Thunbergová v OSN říká: „Jsme na počátku masového vyhynutí a jediné, o čem dokážete mluvit, jsou peníze a pohádky o trvale udržitelném růstu. Jak se opovažujete?” V čem jsou tahle její slova k oficiálním varováním vědců a politiků nepravdivá nebo fanatická? Její projev přesně a trefně odhaluje pokrytectví takzvaného boje proti změnám klimatu.

Norsko s velkou pompou oznámí, že ze státního fondu převede 14 miliard eur do rozvoje obnovitelných zdrojů, zároveň se ale chystá na otevření dalších nalezišť ropy a plynu v „roztáté“ Arktidě. Komu tedy bude ropu a plyn v budoucnu prodávat, když oficiálně věří v budoucnost uhlíkově neutrální ekonomiky? Německá vláda vyhlašuje program zdražení „neekologické“ letecké dopravy, aby minulý týden odletělo do USA prakticky ve stejnou dobu pět ministrů čtyřmi letadly. Je tady opravdu klimatická hrozba tak vážná, nebo si vědci a politici dělají z lidí legraci?

Greta Thunbergová nevyvolává paniku, jen opakuje závěry mnoha oficiálních vědeckých a klimatických konferencí. A zcela regulárně se ptá, proč – když je ta hrozba „masového vyhynutí lidstva“ údajně tak vážná – s ní vlastně nikdo doopravdy nebojuje. A za to ji někteří čeští politici obviňují málem z čarodějnictví. Je to podobné, jako kdyby otec řekl dítěti, že až bude dospělé, do Země podle vědců s největší pravděpodobností narazí kometa. A když by pak dostalo hysterický záchvat a ptalo se, jestli tomu jde nějak zabránit, tatínek by se mu vysmál. Hloupá holka. Taky věří všemu.