Kerles: Kancléř Kurz vyměnil modrý kabát za zelený. Bude se nám ještě líbit? | info.cz

Třiatřicetiletý rakouský kancléř Sebastian Kurz je bez nadsázky jedním z nejvýraznějších politických zjevů 21. století. Ne kvůli tomu, co zatím dokázal v čele vlády, ale spíše kvůli popularitě, jaké se těší mezi významnými politiky celého světa. Když se stal kancléřem poprvé, přivítali ho s otevřenou náručí americký prezident Donald Trump i jeho ruský protějšek Vladimír Putin (ten dokonce dvakrát). Kurz si třásl rukou s německou kancléřkou Angelou Merkelovou stejně jako s francouzským prezidentem Emanuelem Macronem...

A všude sklízel samou chválu: „mladý, nadějný, čerstvá krev, vycházející hvězda evropské politiky“. Pověst mladého, „fešného“ premiéra, kterého kvůli jeho charismatu milují úplně všichni, potvrdil Kurz i ve vztahu k Česku a dalším „novým“ zemím EU. Od počátku se nám prezentoval jako přesvědčený Evropan, který ale má také pochopení pro některé výtky „východoevropanů“ směrem k Bruselu a hlubší integraci. Týkalo se to zejména migrační politiky.

Rakouský kancléř v minulém funkčním období podpořil nesouhlas zemí Visegrádu s přerozdělováním migrantů podle takzvaných kvót stejně jako návrh, aby se žádosti o azyl vyřizovaly mimo EU, nikoliv po příchodu migrantů na její území. I některé další postoje Sebastiana Kurze zněly protiimigračně naladěnému publiku v těchto zemích, včetně Čechů, jako rajská hudba. Mladému kancléři to evidentně dělalo dobře, sám sebe stylizoval do role toho, kdo dokáže přes Evropu stavět mosty.

Dlužno dodat, že tehdy (až do loňského května) vládli Kurzovi lidovci v Rakousku v koalici s nacionalistickou Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) a tento kabinet tak svými protiimigračními a protibruselskými postoji v zásadě plnil to, co se od něj očekávalo. Jenže pak nastal problém. Bývalý předseda Svobodných H.C. Strache - ten „největší obránce národních zájmů“ - byl tajně natočen při tom, jak za peníze do stranické a zřejmě i vlastní pokladny nabízí přístup ke státním zakázkám ruským oligarchům.

Vláda padla, ovšem Kurzovi a jeho lidovcům to nijak neublížilo. V následných volbách opět zvítězili, dokonce s rekordním výsledkem, a místo Svobodných dali při sestavování vlády přednost stále populárnější straně Zelených. A z původně tyrkysově-modré koalice (podle stranických barev) je najednou koalice tyrkysově-zelená.

To, jakou odezvu tahle změna barev rakouské vlády vyvolala na evropské scéně, lze s trochou nadsázky považovat za ukázku toho nejabsurdnějšího politického divadla současnosti. Kurzovi, kterému mnozí vyčítali spojení s nacionalisty a xenofoby, se v neděli dostalo v Bruselu velkolepého přivítání jako člověku, jehož nová vláda by mohla být vzorem pro celou Evropu.

Rakouský kabinet se totiž mimo jiné přihlásil k ambiciózním cílům v oblasti ochrany klimatu stejně jako k tomu, že už za 10 let bude Rakousko využívat pouze obnovitelné zdroje energie. „Doufám, že rakouský model pro nás bude poučením,“ řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Zrodil se prostě nový Kurz. Stále mladý a charismatický, ale z pohledu mnoha evropských liberálů zároveň konečně zbavený přítěže v podobě koaličních partnerů z řad nacionalistické a proruské FPÖ. Díky tomu má teď mít možnost konečně ukázat, co v něm vězí. A to jako představitel země, která se - jak doslova uvedla von der Leyenová - v otázkách migrace a ochrany klimatu těší vysoké důvěře východních partnerských zemí. „Doufám, že Rakousko je stavitelem mostů,“ uvedla předsedkyně Evropské komise.

S takovou pověstí a posláním přijede Kurz ve čtvrtek do Prahy na setkání premiérů zemí Visegrádské čtyřky a setká se i s premiérem Babišem. Politik, který byl donedávna v Česku vnímán jako spojenec východních zemí EU proti příliš despotickému západu, dostal nyní od Evropské komise jakési pověření vyjednavače.

A s čím tedy do Prahy přijede? Když se Kurze novináři v Bruselu ptali, jako zprávu má pro země Visegrádu, odpověděl: „Jde v první řadě o to, abychom nepoučovali“. Zda se mu jeho diplomatická mise směrem k většímu porozumění mezi východem a západem EU vydaří, záleží určitě na mnoha okolnostech. Jedna věc je ale jistá. Po boku se stranou Zelených, která nenávidí jadernou energetiku a prosazuje elektromobilitu a rychlé zavírání uhelných elektráren, to bude mít minimálně v Česku mnohem těžší, než když ve vládě spolupracoval s nacionalisty.