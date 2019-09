Kolman: Milosti a abolice jsou historický prežitek, do demokracie nepatří | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA KOLMANA | Prezident republiky opět přilil olej do ohně tuzemské rozdělené společnosti, když ve vysílání TV Barrandov prohlásil, že by případnou změnu v otázce trestního stíhání premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo považoval za politické rozhodnutí, a pokud by to bylo nutné, premiéru Babišovi by udělil abolici a trestní stíhání zastavil. Jeho výrok samozřejmě zvedl ze židlí opoziční politiky. Mnozí již zase bijí na poplach, že právní stát je v ohrožení. Vzhledem k tomu, že jsou na nejvyššího zástupce nyní činěny různě silné tlaky z obou stran, pokládám Zemanova slova proto za přebytečná a ve svých důsledcích zbytečně eskalující napětí ve společnosti. Celá věc je o to tragikomičtější, když si uvědomíme, že Miloš Zeman sám již před svým prvním zvolením sliboval, že milosti a abolice nebude používat.