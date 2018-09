Komentář: S výbušnou knihou si Trump poradí hravě, sestřelit jej můžou jen Rusové a milenky

Prezidentství Donalda Trumpa vypadá jako seriál skandálů, které by za normálních okolností šéfa Bílého domu potopily. Údajná spolupráce s Ruskem, platby milenkám za mlčení a v neposlední řadě obraz neschopného, hloupého chaota, před nímž musí jeho okolí skrývat důležité dokumenty, nejsou zrovna v souladu se zažitou představou o nejmocnějším muži světa. Přesto je Trump zatím v křesle usazen pevně a nic na tom nezmění ani kniha Boba Woodwarda nebo anonymní komentář v New York Times, které se aktuálně postaraly o materiál na první stránky světových médií.

Zdá se, jako by si američtí liberálové našli nové stéblo, kterého se v naději chytají. Jako by doufali, že zjištění slavného novináře Woodwarda musí důvěru voličů a zákonodárců v Trumpa konečně podlomit a připravit půdu pro jeho sesazení.

Informace v knize s příznačným názvem Strach podle nich přeci ukazují, že Trump je neschopný řádně vykonávat prezidentskou funkci. Můžeme se vcelku klidně domnívat, že je to pravda. Woodward není novinářem, který by dělal chybu za chybou. Na jeho zdroje je spoleh. Navíc minimálně tvrzení o obavách Trumpových právníků ohledně lhaní zvláštnímu vyšetřovateli Robertu Muellerovi, který rozplétá nitky ruského vlivu na předvolební dění v USA, přinesla americká média už dávno. Stačí to však na Trumpův impeachment nebo porážku ve volbách?

Pokud by se Woodwardovi podařilo sestřelit z úřadu již druhého prezidenta (prvním byl v 70. letech Richard Nixon), byl by to nevídaný počin. Jenže lze předpokládat, že na rozdíl od kauzy Watergate tentokrát práce držitele Pulitzerovy ceny nebude mít tak mocný efekt. Trumpova Amerika není Amerikou Nixonovou. Společnost ve Spojených státech je silně polarizovaná, rozhodně nejvíce za desítky let (mnozí tvrdí, že od občanské války). Politika se proměnila na souboj tváří a symbolů.

Trump takovým symbolem je. Ač miliardář a celebrita, symbolizuje vzepětí upozaděných proti establishmentu. Tím přilákal před dvěma lety voliče navzdory svému jinak nepříliš propracovanému programu s nereálnými sliby v duchu dnes již kultovní zdi na hranici s Mexikem.

A jako stejný symbol funguje i nyní. Proto nemůže jeho popularitu ohrozit onen v úvodu zmíněný anonymní komentář údajného člena prezidentova týmu, ať už je jím kdokoli, ani Woodwardova kniha. Příznivci prezidenta to budou chápat jako útok zevnitř vlivných washingtonských kruhů, které jejich hlavu státu nikdy nepřijaly. Trump navíc obvinění snadno smete ze stolu tradičním znevěrohodněním anonymních zdrojů a za pomoci emotivních a o to efektivnějších vzkazů skrze sociální média. Nyní mu ke všemu hrají do karet vyjádření jeho spolupracovníků, kteří své činy zmíněné v knize popírají.

Woodwardova publikace navíc není první svého druhu, byť má rozhodně nejdůvěryhodnějšího autora. O Trumpových kauzách a stylu vládnutí vyšla už řada knih, namátkou Koluze od novináře Luka Hardinga, Oheň a hněv od bulvárního publicisty Michaela Wolffa nebo nedávno dílo bývalé zaměstnankyně Bílého domu a televizní hvězdy Omarosy Manigault Newmanové. Jejich efekt na Trumpovo vnímání u voličů? Nulový. Podle agregátoru průzkumů FiveThirtyEight.com se souhlas s prezidentovým počínáním drží stabilně kolem 40 procent. I díky tomu už dávno neplatí, že by byl nejméně populárním šéfem Bílého domu od druhé světové války.

Ano, zatím jde jen o spekulace, byť podložené čísly a zkušeností. Skutečný dopad Woodwardovy knihy a anonymního komentáře v New York Times poodhalí až listopadové volby a následné exit polly a výsledky, z nichž se dozvíme více o motivaci voličů. Důležité ale je si uvědomit, že není ani teoreticky možné, aby demokraté získali dvoutřetinovou většinu v Senátu potřebnou pro úspěšný impeachment. Klíčové slovo tak budou mít republikáni. A ti Trumpa rozhodně tak snadno nepotopí.

Pokud někdo Trumpa sestřelí, nebude se jmenovat Woodward, nýbrž Mueller. V současnosti existují jen dvě reálné možnosti, jak Trump může z Bílého domu odejít předčasně. V obou hraje roli trestný čin. Buď Mueller přijde s výbušnou závěrečnou zprávou, která jasně prokáže, že se Trump do funkce dostal díky vědomé spolupráci s Ruskem, nebo se prezidentovi stane osudným jeho libido a doplatí na platby milenkám, což je ve volební kampani taktéž nezákonné. Nic jiného, co by republikány přesvědčilo, aby se svého prezidenta zbavili, na stole není.