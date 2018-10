Konec experimentů v Čechách. Komentář Alexandry Udženija

Jenže doba se změnila a vyprodukovala různá antisystémová hnutí a strany, které již nemají ideály, jen pragmatismus. Nevíme tak, co si ti lidé myslí a jak uvažují, nebo jak se budou chovat v různých situacích. Jediné, co víme, že je podle nich všechno špatně, všichni ostatní v politice jsou ďáblové a kmotři, ale oni jediní nás přišli zachránit. Třikrát sláva, chtělo by se volat. Jenže já na tohle nikdy nevěřila. Stačí se podívat na realitu. Negace všech a všeho. Medializace zástupných témat a neřešení těch podstatných. Mezitím vše stojí, nic nového se netvoří, problémy se neřeší. Osobní útoky a neskrývaná nenávist, to je to, co tyto hnutí a strany reálně přinášejí. "Pusťte nás na ně", jenže na koho proboha? Vždyť ti "my", jsme my všichni. Politika je součást našich životů a politiku tvoříme my všichni. A právě při volbách si to podle mě uvědomují lidé tak nějak více. Chci tomu věřit. Chci věřit, že po těchto volbách nastane konec těchto radikálních experimentů.

A tak jsem vás všechny chtěla poprosit o jednu věc. Přijďte k volbám! Dejte najevo svůj názor, svoje pocity, ať už jsou jakékoli. Ať se ukáže většinový názor. Nenechte o svém osudu rozhodovat jiné. Tyto volby budou o změně. Chce jí téměř každý. Jenže je na vás, na voličích, jaká ta změna bude. Jestli pořádek, nebo anarchie. Jestli odpovědnost, nebo marnivost. Jestli nový start, nebo další stagnace. Jestli souboj myšlenek a řešení, nebo kritika a destrukce za každou cenu. O nic menšího se u voleb totiž nejedná.

Přijďte k volbám a společně vyhrajeme!

Tak pán Bůh s námi a zlé pryč