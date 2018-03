Marečku, podejte mi pilník aneb mají se do škol vrátit dílny a pozemky? Komentář Petra Kolmana

Vrtání, rašplování, šroubování, zalévání, pletí a okopávání záhonů patřily v šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých, ba i devadesátých let k neodmyslitelnému koloritu (tehdy československých) základních škol.

Poté však nějak zmizely. Dílny se staly patrně nemoderními, vytlačila je mimojiné moderní technika, digitalizace, výuka různých mediálních, finančních a multikulturních gramotností, kritického myšlení a třeba i rozšířená výuka cizích jazyků, takový byl a je diktát postmoderní doby.

Nyní někteří politici a podnikatelská sdružení uvažují o jejich návratu. A je to, dle mého soudu, celkem rozumný nápad. Ještě pro informační komplexnost dodejme, že dříve, tedy alespoň v osmdesátých letech, kdy chodil na ZŠ autor tohoto textu, měla výhradně děvčata (sic!) jako součást výuky i vaření, to by dnes patrně neprošlo kvůli genderové korektnosti, notabene i chlap by si měl umět uvařit – přiměřeně levně (pardon, hospodárně), chutně, a hlavně zdravě.