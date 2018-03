Martin Schulz: politik, jemuž namazaly schody dvě esemesky. Glosa Igora Záruby

Pokud mají tahanice o podobu vlády v Německu nějakou tragickou postavu, je jí Martin Schulz. Tedy politik, který se vrátil do Berlína z postu předsedy Evropského parlamentu, aby se stal vyzyvatelem kancléřky Angely Merkelové, převzal vedení sociální demokracie, vytáhl domovskou stranu do nečekaných výšin popularity - a získal v zářijovém hlasování do Spolkového sněmu očekávané stříbro. Bohužel vše, co následovalo, už nemělo s očekáváním partaje ani jeho vlastním co dělat. Na konci příběhu je řadový poslanec dolní parlamentní komory Martin Schulz. A současně muž, v jehož osudu sehrály důležitou roli dvě textové zprávy na mobilu, známé jako sms.

Tvrdí to redaktor týdeníku Der Spiegel Markus Feldenkirchen, autor knihy „Die Schulz-Story - Ein Jahr zwischen Höhenflug und Absturz” (Schulzův příběh - jeden rok mezi vzestupem a pádem), která byla v sobotu představena v Berlíně. Feldenkirchen strávil za posledních 12 měsíců se Schulzem velké množství času, dá se tudíž předpokládat, že se toho od něj a o něm dozvěděl hodně.

Například to, že ho kolegyně z SPD Andrea Nahlesová, která rozhodně nepatří mezi Schulzovy obdivovatele, už zkraje roku 2017 důrazně varovala před sporem se Sigmarem Gabrielem, jenž před europarlamentním navrátilcem sociální demokraty řídil a po zvolení Franka-Waltera Steinmeiera se uchýlil do čela německé diplomacie. „Buď zabiješ ty jeho, nebo on tebe,” napsala Schulzovi.

Dotyčný však na její slova nejspíš zapomněl, případně se jimi odmítl řídit. Bezprostředně po zářijovém klání ubezpečil Německo, že než licitovat o další velké koalici, odejde s SPD do opozice, aby na sklonku roku – po krachu debat o jamajské sestavě ve složení CDU/CSU, FDP a Zelení – přitakal přesnému opaku. Ba co více, dostal zálusk na křeslo šéfa diplomacie. Tedy na post, v němž seděl Gabriel. Mezi rivaly se rozpoutala slovní přestřelka, po níž následovala sms číslo dvě: „Je to prostě tak, že mě chceš obětovat v zájmu vlastní budoucnosti,” napsal rivalovi rozlícený Gabriel.

Jak to dopadlo, víme. Gabriel se stejně jako Schulz poroučel, rezort zahraničních věcí dostal socialista Heiko Maas. SPD se kromě toho nespokojila s tím, že Schulz dal své vládní ambice k ledu: musel odejít i z čela partaje, kde ho nahradila právě Nahlesová. „Měl jsem odejít už v momentě, kdy strana kývla na rozhovory o vládě,” uvědomuje si zpětně Schulz. S vysvětlením, že si nebyl jistý, zda může odmítnout nebo couvnout, když ho k jednání s Merkelovou vyzval sám prezident.

Pro muže, který zůstal před vládními dveřmi, do nichž socialisty dostrkal, je to pozdní reflexe. Politická disciplína, na niž se odvolává, mu vykonala medvědí službu. Místo nahoru ho stáhla dolů. Ony dvě esemesky, jimž nevěnoval dostatečnou pozornost, ho budou budou hryzat ještě dlouho.