Největší šílenec a génius: Obě kategorie letos vyhrává Trump. Komentář V. Bucherta

Donald Trump na rozdíl od jiných amerických prezidentů vsadil na neustálou konfrontaci. Jeho nekonečné provokace vyvolávají vzrušení a slast u jeho příznivců, ale pořádně stresují jeho oponenty. Celý svět čeká na každé nové ráno s obavou, jaká provokace se objeví na jeho Twitteru. Neskutečné je, že Trump (nebo jeho lidé) nevynechá jedinou příležitost, aby něco nekomentoval a u toho nezaútočil. Rozšířil maximálně pole svých možných terčů – nejsou to jenom jeho odpůrci, ale i jeho republikánská strana, celé skupiny Američanů, dokonce celé cizí národy.

V celém tom strašlivém humbuku ale zaniká jedna zcela zásadní věc – mnoho Trumpových nápadů a reforem je správných a míří dobrým směrem. Ne všechno, co se Trumpovi podařilo, je ale vidět. Nikdy to nebude vidět. Důvod je jednoduchý – vede nesmlouvavou válku s americkými médii. Obviňuje je z šíření „falešných zpráv“ a novináře označuje za „nepřátele lidu“. Pak je jasné, že i zahraničí se na něj často dívá pokřivenou optikou místních médií. Trump ale ví, že u jeho příznivců mu to nijak neuškodí, právě naopak.

Trump například prosadil největší snížení daní za poslední desetiletí. Tvrdě omezuje nadbytečnou byrokracii. Odmítá vyplácet různé federální dávky lidem, kteří se odmítají prosadit na trhu práce. Zvyšuje daňové úlevy pro rodiče. Hodlá rušit nejrůznější regulace, které zaplevelily právní řády celého světa. Tvrdě postupuje vůči nelegální migraci a islámskému fanatismu. Tlačí na zločinný režim v Severní Koreji. Správně připomíná partnerům v NATO, že musí více přispět na společnou obranu.

Donald Trump rozehrál jako prezident velkolepou hru. Hodně riskuje. Část Američanů ho za to miluje, část nenávidí. Je ale dobré podívat se v této souvislosti i do minulosti. Liberálové často tvrdili, že USA jsou za prezidenta George W. Bushe na pokraji kolapsu. Konzervativci zase viděli Belzebuba v Baracku Obamovi. Nestalo se ale ani jedno, ani druhé, největší supervelmoc „zkonzumovala“ oba. „Přežije“ samozřejmě i Trumpa, stejně jako Česko „přežije“ Zemana s Babišem.

Pokud se ale bude Spojeným státům dařit v příštích letech také ekonomicky, může být svět za tři roky opět překvapený. Protože Donald Trump pak může zvítězit ve volbách i podruhé. Hra na šílence a génia tak bude pokračovat.

Další komenáře autora najdete na webu Reflexu