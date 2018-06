Neříkejte opozici pravice. A ani opozice. Komentář Petra Holce

Z nějakého neznámého důvodu si média zvykla říkat našim nevládním stranám opozice. To je samozřejmě jen další fake news, jak dnes říkáme nesmyslům. Vládní stranou je totiž zatím jen ANO, takže tím pravici děláme i z ČSSD a komunistů, kteří na to vždy jdou spíš zleva. A SPD nepočítám, protože Tomio Okamura a jeho banda zabrušovačů jsou ve vlastní speciální kategorii. Podobně jako třeba Guru Jára.

Ano, média pravicovou opozicí myslí spíš tzv. Demokratický blok, do nějž různě podle nálady a prospěchu patří či nepatří ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti. Ani ten ale není žádná pravice. Pravicová je z těchhle stran a různě slepených part možná ODS, tedy pokud zrovna nezvyšuje daně. Slušně zprava na to kdysi chtěla jít i TOP 09, ta ale poslední dobou uhýbá spíš do dobra. Její bývalý kápo Miroslav Kalousek nicméně nebyl daleko od pravdy, když například lidovce označil za levicovou stranu.

Jako levice se totiž chovali nejen ve všech vládách s ČSSD včetně té předchozí. V ní prosazovali třeba vyšší daně pro živnostníky i lidi bez dětí, kteří ze svých daní platí všechny nákladné služby pro děti ostatních, a to nejen drahé školky a školy. Lidovci vás neoloupí, jen když chodíte do kostela anebo jezdíte na traktoru; pak od nich dostanete „zelenou“ naftu, vyšší zemědělské dotace a taky kompenzace za slunce, déšť, vítr, zimu, horko, sucho… Spíš než pravicová je to boží strana.

To určitě nelze říct o bezbožných Pirátech, i ti jsou podobně jako Okamura ve své vlastní speciální kategorii. Místo pravicové ideologie je tmelí spíš podobný věk, delší vlasy a láska k nulám a jedničkám. Na problémy světa nejdou ani zprava ani zleva, ale spíš přes legalizaci trávy. Nic proti ní, samozřejmě, problémů umí zbavit celkem příjemně. Jen je její legalizace úplně zbytečná; v Česku si trávu dávno legalizovali všichni, co si ji legalizovat chtěli. Navíc jsou Piráti i pacifisti, což vůbec nejde dohromady se zálibou nás pravičáků občas někoho vojensky napadnout. Třeba jen tak pro legraci.

Stejně špatný vtip ale je počítat mezi pravici STAN. Kdybych chtěl vykrást moudrou logiku ulice prezidenta Miloše Zemana, řekl bych, že STAN nemůže být pravicový, když se do voleb pořád lepí na lidovce, kteří jsou podle Kalouska levicoví… Vidíte to moudro? Ne? Pak se začtěte do volebního programu STAN, jejíž některé kádry mají blízko k Zeleným, a dočtete se, že třeba důchodovou reformu chtějí řešit… Komisí.

Tak tohle už není ani socialistické, ale rovnou komunistické. Jestli totiž komunismus na něco dojel, pak právě na to, že všichni místo práce seděli v nějakých komisích, kde o práci jen mluvili. Ostatně pamatujete ještě na profesora Potůčka a jeho důchodovou komisi? Scházela se fakt hodně dlouho a výsledkem její práce je… Že prý potřebujeme novou komisi! Ano, tohle na konci své nadmíru plodné mise fakt řekl profesor Potůček. Takže jaká pravice?

Tzv. Demokratický blok ale ve skutečnosti není ani žádná opozice. Týden jsme se díky těmhle stranám trávili sliby o fantastickém jednání sněmovny o prezidentově novičoku, což jistě slibovalo velkou zábavu. A když konečně došlo na velký den a všem se mělo ulevit, nepřišli prostě poslanci tzv. Demokratického bloku do práce. Místo mimořádné schůze, jíž předtím sami iniciovali, šli nejspíš k vodě. Což je ostatně zatím asi to nejlepší, co od voleb udělali.