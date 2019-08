Novotný: Saúdský princ dohání dobu, jeho reformy ale připomínají starý sovětský vtip | info.cz

Poddané saúdské monarchie mohou napříště požádat o cestovní doklady a samy vycestovat ze země. Tedy, pokud jim je více než 21 let. Už loni zde ženy dostaly možnost řídit automobil. Nově mohou úřadům ohlásit třeba i narození dítěte a smrt v rodině. Jásají-li tedy občanky ropou bohatého království nad historickou změnou, mají kus pravdy. Přesto to některé s radostí přehánějí, jako třeba Rímá bintu Bandar Al-Saúd, historicky první velvyslankyně v dějinách své země (a rovnou v USA). „Ženy byly vždy nedílnou součástí naší společnosti a podílely se na jejím rozvoji. V tom teď budou nadále pokračovat ze stejné pozice jako muži,“ píše princezna, umírněná bojovnice za práva spoluobčanek a sportovkyně, která vedla skupinu saúdských žen do základního tábora Mount Everestu.

Women have always played an integral role in our country’s development, and they will continue to do so moving forward on equal footing with their male counterparts. 4/4