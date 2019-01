Novotný: Tálibán nepřišel z pekla, stejně jako Islámský stát. Jsou to lidé, se kterými se mluví

Celý svět četl příběhy o bigotnosti stoupenců afghánského Tálibánu, kteří ponižovali ženy a uvěznili je za zdmi domů, zakázali hudbu, televizi i dívčí školy. Teď s tím samým Tálibánem jednají Američané jako s rovnoprávným partnerem a zřejmě už dohodli mír. To už Tálibové a všichni ti islamističtí extremisté nejsou ďáblovi synovci? Ne, nejsou a nikdy nebyli. Tedy jistě ne všichni bez výjimky. Jednání s proklínaným hnutím je zkrátka realitou. Na druhou stranu: Neznamená to, že zapomeneme, kdo je kdo.

Píše se rok 2014. Jsme na okraji iráckého Irbílu a několik desítek kilometrů odsud řádí samozvaný Islámský stát (IS). Dům proslulého kurdského komentátora Híwy Osmana je plný návštěvníků, hovorný publicista si na české novináře přesto našel čas. A když vypráví o IS, vypůjčil si název klasického westernu „Hodný, zlý a ošklivý“.

Do poslední kategorie podle něj patří sadističtí vrazi, frustrovaní nešťastníci a bizarní spasitelé, kteří se do Levanty – širší oblasti na východ od Středozemního moře – sjeli z celé planety budovat utopii a páchat zvěrstva ve jménu zmíněné teroristické organizace. Ti z pochopitelných důvodů přitahovali média. Další – ti „zlí“ – se skrze IS drali zpět k moci a mstili se šíitům. V čele IS totiž působili četní sunnitští důstojníci svrženého iráckého diktátora Saddáma Husajna, kteří se v koránu vyznali stejně (špatně) jako průměrný Čech v bibli. A nakonec ti „dobří“, třeba obyvatelé měst, která ozbrojenci obsadili. „Dobří“ často neměli na výběr a z existenčních důvodů si s IS zadali. Zklamala je vlastní země jménem Irák, kde počínaje americkou invazí (2003) až donedávna dominovali šíité.

Střih. Jsme v Palestině, rok 2013. Motaz se narodil před méně než třiceti lety do Pásma Gazy. Mluví skvěle anglicky, což mu je k ničemu, protože nikam nesmí. Z jedné strany mu v cestě do světa brání Izraelci, kteří na Pásmo tu a tam vyšlou rakety zabíjející kromě radikálů i jeho spolužáky v sousedních domech. Z druhé strany Gazu blokují Egypťané, prý arabští bratři. „Byl jsem tak frustrovaný, že jsem chtěl volit Hamás“, svěřil se mi jednou. Tedy místní náboženské nacionalisty, se kterými má sotva co společného. Radikálové z Hamásu prý totiž na rozdíl od ostatních konají – rozuměj občas zaútočí raketami na židovský stát, čímž vyvolají izraelskou odvetu a tak to jde stále dokola... Motaz nakonec nevolil nikoho: dostal se do zahraničí, což je malý zázrak. Tam pracuje a na domácí politiku nemyslí.

Byl zlý? A kdo je tady ten ošklivý?

Podobné je to s Táliby. Ano, s těmi, kteří znásilnili jinakost, ponižovali ženy, likvidovali menšiny. Většinu vojáků, kteří v tálibánské armádě slouží za žold, tvoří (z evropského pohledu) misogynové, tmáři a pověrčiví venkované. Globální vítězství islámu jim na srdci příliš neleží, řídí se spíše paštunským (etnickým) kodexem než pravidly koránu. Pokud se jejich šéfové s Američany opravdu smíří, přijdou o práci, což je z jejich pohledu špatné. Možná ale budou začleněni do afghánské národní armády, kde je budou nadále cvičit jejich stávající nepřátelé z USA. Že to byli až dosud nepřátelé? Nevadí, prestiž a žold, ty jsou důležité.

Jsou tito tálibánští vojáci ti zlí? Nebo oškliví?

Američané a Tálibán se na obrysech mírové dohody zřejmě už dohodli. Je nesmírně důležité, aby washingtonští vyjednavači nemysleli jen na populistické ujišťování prezidenta Donalda Trumpa, který slíbil „přivést chlapce v uniformách domů“. Pak by americké, české i další životy opravdu přišly nazmar. Pokud ale případný smír ochrání tu část Afghánců (a hlavně Afghánek), která stojí o vzdělání, důstojný život a jinou než islamistickou perspektivu, boj nebyl zcela marný. Jaká je totiž alternativa? Nekonečná válka a útlak těch Afghánců, kteří se pod vládou Tálibánu nyní nacházejí.

Je zkrátka dobré vědět, kdo z radikálů je ošklivý, kdo zlý. A kdo by mohl být dobrý. Afghánský mír, pokud bude poctivý a nikoli předvolebně dočasný, může pomoci i Tálibánu. Třeba si jeho vousatí bojovníci v mírových časech uvědomí, za co ve skutečnosti chtějí bojovat.