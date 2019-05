Palička: Americký Přemek Podlaha útočí na vaše zahrádky. Řekněte ne kolonialistickému květáku! | info.cz

AOC je přesně tím typem politika, kterého všichni satirici musí nenávidět. Můžou sice vymyslet sebelepší perfektně vypointovaný vtip ukazující absurditu politiky, ale mladá kongresmanka je stejně pokaždé trumfne mnohem větší peckou. S tím rozdílem, že ona to myslí smrtelně vážně. Miroslav Šimek se Zuzanou Bubílkovou můžou být vděční, že nikdo takový nebyl v devadesátkách u nás, protože by byli bez práce.

Kongresmanka z Bronxu je živoucím důkazem toho, že nedostatek politického umu a zkušeností je možné dohnat o to větší sveřepostí. S vervou Brouka Pytlíka ze sebe chrlí názory na takřka libovolné aspekty lidského bytí a momentálně se jí do hledáčku dostalo zahradničení.

O přerodu k politice zběhnuvší barmanky do amerického Přemka Podlahy, dej mu zahrádkářský pánbůh věčnou slávu, bylo rozhodnuto už v dubnu, kdy si na twitteru vášnivě vyměňovala tipy a triky ohledně obhospodařování záhonků s předsedou britských labouristů Jeremy Corbynem, který kupodivu neporadil, že nejlepší je ovoce, zeleninu a bylinky znárodnit kapitalistovi odvedle. Nyní se AOC rozhodla beze zbytku naplnit svůj pěstitelský potenciál a začala se intenzivně angažovat v projektech komunitních zahrádek. Jen se namísto roubování okrasných dřevin pustila do roubování socialistických úvah na zcela nesouvisející záležitosti. Chudák zelenina.

Pokud si sami rádi občas něco vypěstujete, zalijte záhonky a truhlíky, tak teď zbystřete. Podle AOC je totiž při takovém zahrádkaření zcela zásadní, aby pěstované plodiny odpovídaly kulturnímu kontextu sousedství. Ne abyste v černošské čtvrti pěstovali vodní melouny, to je čirý rasismus. Pokud by to navíc byly geneticky modifikované melouny bez pecek, tak si vyloženě koledujete o mimořádný eko-bio-fairtrade polní soud. Ale melouny pořád nejsou to nejhorší. Moudrá Alexandria odhalila skutečného Hitlera mezi zeleninou. Nebudeme vás dále napínat, jedná se o květák.

Pěstování květáku na komunitní zahrádce je podle nové autority v oboru projevem kolonialismu. Novodobí kolonizátoři sice budou mít krev na rukou jen tehdy, když se poraní lopatičkou, ale nová doba si žádá nové oběti, takže i to se počítá. Asi.

Kdo z toho chce vyváznout s čistým štítem, měl by dle AOC zasadit juku. Sice se z toho člověk moc nenají a smažené v trojobalu to asi bude dost hnusné, ale pěstitelská korektnost musí být. Sázení květáku navíc podle Alexandrie Ocasio-Cortezové způsobuje u příslušníků menšin nechuť k environmentalismu. Až tedy bude nějaký černoch nevěřícně kroutit hlavou nad jejím veledílem Green New Deal, není to proto, že na rozdíl od ní má všech pět pohromadě, ale proto, že pěstujete květák, vy zrůdy kolonizátorské!