Palička: Jedeme na pižmoně! Podivné poslanecké cestování je výsměchem voličům za každých okolností | info.cz

Poslanci z výboru pro životní prostředí se tím ale zatím nenechali odradit. Jak informovaly Novinky.cz, piráti Dana Balcarová a František Elfmark, Ondřej Babka z ANO a Jana Krutáková ze STAN chtějí s průvodcem navštívit tamní ledovec, kde mají mít na programu „management stád pižmoňů a jejich ochrany“. A pak si poslechnou odborníka na klimatické změny.

Teď zpět do reality: Jedním z pravidel politické hry, pokud ji chcete hrát dobře, je nedávat tak moc najevo, že všichni jsou si rovni, jen někteří jsou si rovnější. Je fajn mít poslanecký plat a k tomu náhrady a různé benefity, umět rozlišit mezi smysluplným a zbytečným by ale politik měl za všech okolností, tím spíš v nouzovém stavu. I duševně prostším jistě dojde, že vyrazit na podivnou výpravu v době, kdy cestování spoluobčanům zakazujete, se sotva setká s pochopením.

„Jestli opravdu pojedeme, ještě není jisté, možná budeme muset cestu zrušit,“ řekla Právu Balcarová. Má dost možná pravdu. Ondřeje Babku nakonec zpracuje v ANO tamní Nejvyšší, který nemá rád, když mu jeho poslanci či další podřízení kazí PR, Jana Krutálková se zase stáhne do řad neviditelných poslanců a piráti Balcarová a Elfmark ukojí cestovatelské chutě na stranickém fóru v diskuzi o změně pirátského hesla na „Pusťte nás na pižmoně!“ Výlet bude zapomenut, ale lehká pachuť po něm zůstane, jak už to u mnoha poslaneckých cest, kdy skutečně není dost dobře jasné, proč bychom je měli platit, bývá.

Ale berme to z pozitivní stárnky: pokud ta cesta skutečně nedopadne, aspoň nás poslanci ušetří trapného paradoxu, který všichni ti zástupci různých výborů a komisí pro životní prostředí, případně environmentálních neziskovek tak rádi ukazují. A sice létat po celém světě, aby si s podobně ustaranými protějšky mohli vyměnit pár poznatků o nutnosti omezovat leteckou dopravu k záchraně planety. Dnes lépe než kdy dříve vidíme, jak to všechno jde dělat online. Jestli ono to není proto, že by pak všichni ti „účastníci“ přišli o pracně budovaný status ekošlechty, která má jako hybatel zeleného dobra generální pardon na vše, co ostatním zakazuje.