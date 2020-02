Palička: Kauza Tožička ukázala limity ideologické nevyhraněnosti Pirátů | info.cz

KOMENTÁŘ JANA PALIČKY | Piráti ve stranickém referendu podpořili senátní kandidaturu Tomáše Tožičky , který se tak s deseti dalšími osobnostmi na Teplicku utká o uvolněné křeslo po zesnulém Jaroslavu Kuberovi. Kandidatura silně levicového Tožičky, který se na sociálních sítích nezdráhá otevřeně hlásat extrémní názory a vše, co se kolem ní v uplynulých dnech odehrálo, vypovídá mnohé o stavu Pirátské strany. Vypadá to, že si není příliš jista svým ideovým zakotvením, což začínají vnímat nejen voliči, ale i samotní straníci.

Snad žádná strana tak důsledně neodmítá pravolevé dělení jako Piráti, byl to ostatně i jeden z leitmotivů jejich letošního stranického sjezdu. A snad žádná jiná strana se tak nevymezuje proti svému spojování s levicí. Přesto si Piráti, tvrdošíjně se označující za středovou stranu, za kandidáta do Senátu vybrali člověka, který tvrdí, že centrismus je matkou fašismu a který patří k nejvýraznějším osobnostem české krajně levicové scény.

Jeho extrémní výroky na Twitteru pak Piráti bagatelizují jako mediální zkratky, které vlastně myslel Tožička jinak. Jenže jeho „Pravice je zločin proti lidskosti“ není zkratkou „Chci hájit zájmy sociálně slabších“, stejně jako „Vojáci na misích NATO jsou žoldáci“ není zkratkou „Z NATO vystupovat nechci, jsem jen pacifista“.

Řeklo by se, že jedna vlaštovka jaro nedělá a podle jednoho kandidáta nejde hodnotit celou stranu. Při pohledu do nitra pirátského fóra je nicméně zjevné, že podstatná část strany s Tožičkovými názory – od nutnosti zničit kapitalismus po jedinou opravdovou demokracii v roce 1968, kdy byla ústavně zakotvena vedoucí úloha KSČ – vyloženě souzní.

Těsný střet těch, pro které není Tožička žádným komunistou, tedy pardon – komunitaristou, ale prototypem středového liberála a humanisty s těmi, kteří proti jeho kandidatuře vystupovali, dopadl nepřesvědčivým vítězstvím prvního tábora. Pro stažení Tožičkovy kandidatury se v internetovém fóru vyslovilo 232 hlasujících, proti jich bylo 249. Celkem se do referenda zapojilo 494 hlasujících. Stojí také za zmínku, že polovina členů oprávněných hlasovat se vůbec rozhodování o Tožičkově kandidatuře nezúčastnila.

Ideologická nevyhraněnost se Pirátům začíná pomalu, ale jistě vracet. Dlouhodobě totiž takovou politiku bez hrozících negativních dopadů dělat nejde. Členská základna je složena stylem každý pes jiná ves a to včetně extrémů typu Tožičky, což pak nevyhnutelně vede k vnitrostranickému pnutí a rozmíškám, které stranu poškozují dovnitř i navenek.

V podobných situacích je možná lepší otevřeně přiznat barvu a přestat skrývat inklinaci k levici. Ostatně silná levicová strana si u nás s úpadkem ČSSD a ANO, které je levicové, jen když se mu to zrovna hodí, voliče jistě najde. Pak alespoň odejdou jen ti členové a hlavně voliči, kteří pochopí, že si vzájemně se stranou vlastně nemají moc co nabídnout. Pirátům by to do budoucna mohlo jen prospět.