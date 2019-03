Palička: Klause mladšího čeká pochopitelný vyhazov, ODS ale schází plán B

KOMENTÁŘ JANA PALIČKY | Rozbroje mezi Václavem Klausem mladším a jeho domovskou ODS vrcholí. Poslanci strany ho včera vyzvali, aby jejich klub opustil, a předseda Petr Fiala mluví o tom, že Klausovo solitérství už bylo neúnosné a že včerejší výzvou to ještě nekončí. Klaus totiž povel k odchodu odmítl vyslyšet a nakročil tak k nedobrovolnému vyhazovu ze strany. Přežije to. Otázkou je, jestli si ODS dobře promyslela, co to znamená pro ni samotnou.

Spojení značky ODS se jménem Václav Klaus bude nejspíš znovu mít hořký konec. Rozbuškou je tu úterní poslancův výrok o židovských transportech. Podrobně jsme se mu věnovali zde, teď už se podívejme dopředu. Vedení strany totiž nezbývá, než situaci řešit „po zlém“.

Není to přitom jen o přestřeleném výroku o transportech, ten byl jen poslední kapkou. Asi žádnému pozorovateli politického dění nemohlo ujít, že Klaus se s oficiální linií ODS rozchází dlouhodobě. Ostatně není to ani poprvé, co poslanecký klub strany řešil nějaký z jeho výroků. Ale ona to nejsou jen neuvážená slovíčka. Klaus opakovaně hlasuje v rozporu se zbytkem strany (má na to právo, jen tím prostě vysílá poměrně jasný signál) a neváhá veřejně deklarovat, že partaj, za kterou byl zvolen, nepodpoří ve volbách.

Klaus je solitér a svým způsobem byla jeho kompatibilita s ODS jako celkem odsouzena k nezdaru od samého počátku. Situace postupně eskalovala natolik, že vedení strany nemá jinou důstojnou možnost, než se ho zbavit. Nečinnost rovná se v tuhle chvíli slabost. Na druhou stranu, pro lídry ODS je to krok do neznáma. Je na čase si položit onu okřídlenou otázku: „Qui bono?“ – tedy k čímu prospěchu Klausovo vyloučení z ODS bude.

Nemůžu se zbavit dojmu, že za současné situace z toho ODS vítězně nevyjde. Strana je šestým rokem v opozici. Sice se jí podařilo od pádu Nečasovy vlády postavit na vlastní nohy a dopracovat se k relativně uspokojivým volebním výsledkům, ale k silné pozici má stále daleko. V čem bolestně selhává, je generování osobností, které by působily jako magnet na voliče. Předsedovi Fialovi se sice daří stranu manažersky vést, ale schází mu charisma a není tím, kvůli komu by lidé ODS nadšeně volili.

První místopředsedkyně Alexandra Udženija má sama poněkud kontroverzní pověst a také rozhodně není nějakým prvoplánovým miláčkem publika. A se vší úctou k řadovým místopředsedům Baxovi nebo Kupkovi, politické superstar, které by strhly dav, to také nejsou.

V tomto ohledu je Klaus o několik kroků napřed a dokázal tak straně přinést voliče. Co do počtu preferenčních hlasů zaznamenal druhý nejlepší výsledek ze všech politiků. Předsedu ODS Fialu přeskočil v preferencích o téměř 10 tisíc hlasů. Odpírat mu zásluhu na dobrém výsledku ve sněmovních volbách by bylo od občanských demokratů pokrytecké. S Klausem voliči přišli a s Klausem dost možná i odejdou.

Pro stranu je to zkrátka risk, skutečnost ale ukáží až další volby. Nijak jinak přínos Klause vyčíslit nejde. Teď můžeme jen s velkou pravděpodobností předpokládat, že se najdou i ti, kdo ODS kvůli Klausovi dosud nechtěli volit. S jeho odchodem tahle překážka padne, ale příliv nových voličů nemusí výpadek vykrýt. Strana objektivně nemá žádnou osobnost, která by dokázala přinést „Klausových“ téměř 23 tisíc preferenčních hlasů, a nikdo takový se ani neprofiluje.

Klaus sám čeká, až se ho strana zbaví a bude moci odejít s pověstí rebela a potížisty, kterou si dlouhodobě sám kultivuje, zatímco bezpracně plní titulní strany médií. Voliče pak osloví s národoveckou notou, třeba pod novou značkou, jak mu tak trochu radí otec. Na druhé straně pro ODS to značí nutnost národovecký proud utlumit a lovit víc v liberálních vodách, kde je ale úspěch nejistý. Domnívat se, že zbavením se Klause nastane hromadný odliv voličů TOP 09, STAN nebo Pirátů, by bylo naivní.

Je sice hezké, že politická konkurence ODS za vyloučení poslance zatleská, ale lidé co stranu nevolili a volit nebudou, jsou jí k ničemu. Stejně tak výjimečná pochvala od politických komentátorů možná potěší, ale žádný reálný přínos nemá. V politice se hraje o hlasy voličů a je na ODS, aby dokázala, že je schopná si je obstarat i bez Klause. Pokud neuspěje, bude to celé jen bezvýznamným Pyrrhovým vítězstvím. Respektive jak by řekl Klausův otec, nevýhrou.