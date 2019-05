Palička: Odmítáš stávkovat s Gretou? Čeká tě šikana! | info.cz

Ještě před rokem ji nikdo neznal. Teprve nedávno oslavila šestnáctiny a už je celosvětově známou osobností, nejspíš nejvlivnější ze své generace. Greta Thurnbergová se zapsala do povědomí tím, že v pátky přestala chodit do školy a namísto toho protestovala před budovou parlamentu za důslednější ochranu klimatu.

Na celé hnutí studentů, které Greta inspirovala k podobné aktivitě, můžeme mít všelijaké názory. Pro některé školáky to skutečně bude jen záminka, jak se v pátek ulít z výuky, ale jistě se mezi nimi najdou i tací, kteří to s ochranou klimatu myslí vážně. Jedno je ale jisté: Stejně tak jako žáci mají právo se akce zúčastnit, měli by mít právo účast odmítnout. Ať si každý rozhodne sám, a to bez jakéhokoli stigmatu. Bohužel realita je odlišná.

Švédský list Det Goda Samhället přinesl příběh dívky, která se kvůli neúčasti na stávce dostala do problémů na škole v Gretině rodném Švédsku. Jen řekla, že si nemyslí, že stávka je vhodným způsobem boje s klimatickými změnami a že raději zůstane ve škole. Za to se jí dostalo šikany ze strany spolužáků i učitelky. Ta ji údajně před celou třídou označila za „klimatickou popíračku“ a říkala jí, aby si podobná rozhodnutí do budoucna hodně dobře rozmyslela.

Když se dívčina matka proti jednání učitelky a spolužáků, které její dceru traumatizovalo, ohradila, vedení školy se kantorky zastalo a naopak obvinilo matku ze závadného chování a špatné výchovy, kvůli níž prý dcera nemá vstřícný přístup k pozitivním aktivitám.

Boj za záchranu životního prostředí a jeho ochranu si dnes pro sebe usurpují aktivistické skupiny, které se často neštítí ničeho a účel pro ně světí prostředky. Namísto hledání co nejširšího celospolečenského konsenzu jsme svědky nálepkování a rozdělování lidí na ty, co jsou „s námi“ na té správné straně, a ty, co jsou proti. A jejich postoj pak aktivisté automaticky svévolně vykládají jakou touhu po zkáze planety.

Dobře do tohoto trendu zapadá třeba i rozhodnutí levicového deníku Guardian, který došel k přesvědčení, že kdo má na problematiku jiný názor než ideologicky prověření aktivisté, ten by měl nazýván „popíračem“, stejně jako třeba ten, kdo zpochybňuje holocaust.

O tom, že téma ochrany životního prostředí by pro jejich radikálnost nemělo být ponecháno environmentalistům, píše i někdejší místopředseda britských zelených Mallen Baker. Možná by skutečně bylo nejlepší nezneužívat ekologická témata pro vedení své moderní verze třídního boje a pokusit se s těmi, kterými aktivisté dnes opovrhuji, dohodnout na společném nejlepším možném řešení. A úplně nejlepší by bylo vést tento třídní boj mimo školní lavice. A když už se ho dopustí učitelka, nemělo by se jí dostat uznání, ale vyhazovu.