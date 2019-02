Palička: Poslanecká sněmovna 4. cenové kategorie je ostudou i odrazem dnešní společnosti

KOMENTÁŘ JANA PALIČKY| Náhodný pozorovatel, který se ocitl na schůzi Poslanecké sněmovny, by mohl být nabýt dojmu, že není na půdě zákonodárného sboru, ale někde v zaplivané putyce těsně před rvačkou. Nadávky, výhrůžky a hrozby násilím jsou ale bohužel potvrzením toho, že poslanci jsou jen odrazem svých voličů.

V ideálním světě je práce poslance považována za vysoce respektovanou činnost člověka, jenž nesobecky pracuje pro dobro všech ostatních, přičemž stát se poslancem je velkou ctí pro lidi, kteří by mohli být právem považováni za elitu národa, které byla ve volbách vyslovena důvěra rozhodovat o zákonech a směřování své země. Jenže v ideálním světě nežijeme, žijeme v České republice. Výše uvedené definici poslance se nejspíše každý jen vysměje a poměrně po právu. Povolání poslance se řadí k těm nejméně populárním a menší důvěře se snad už těší jen exekutoři.

Politická kultura v Česku působí dojmem, že jde jen o hledání nového dna. To bylo momentálně nalezeno během projednávání vládního návrhu novely cizineckého zákona. U citlivého tématu nejspíše nikdo úplně kultivovanou debatu nečekal, nicméně zákonodárcům se podařilo překonat veškerá očekávání. Člověk jako by se díval na bizarní videa rvaček z parlamentů kdesi v Africe nebo na Balkáně. Na rvačku u nás sice nedošlo, ale nebylo k ní daleko.

Proveďme si malou rekapitulaci. Poslanec SPD Lubomír Volný nejprve označil Evropskou unii za zdroj jakési supertotality a zkázy Evropy. Následně proběhla hádka o to, kdo stvořil prvního českého teroristu Jaromíra Baldu, při které Jan Birke z ČSSD vyzval Volného, aby už toho nechal, na což se mu dostalo odpovědi, ať jde ven, že tam si to vyřeší. Poté se spustila lavina vzájemného osočování z primitivismu, Birkeho stranický kolega Dolínek poznamenal na adresu poslanců SPD, že je považuje za hnus a hnůj a celé to shrnul na Twitteru komunista Jiří Dolejš s tím, že ve sněmovně některým poslancům jeblo.

Lubomír Volný reagoval na Jana Birkeho ve sněmovněautor: INFO.CZ

Než se začneme nad chováním poslancům pobuřovat, měli bychom si přiložit ruku na srdce a zamyslet se sami nad sebou. Poslanecká sněmovna je totiž odrazem nás samotných a její neduhy jsou i našimi neduhy. V naší (a zdaleka nejenom v naší) společnosti obecně panuje vyhrocená atmosféra a na povrch se dere často naprosto kanální chování. A je úplně jedno, zda sledujete diskuse na internetu, debatu v hospodě nebo zasedání poslanecké sněmovny. Lubomír Volný je prostě jen odrazem svého elektorátu. Tak jako jiní zastupují v poslaneckých lavicích vzdělané intelektuály, Volný zastupuje skupinu těch, kteří si pod řešením problémů nepředstavují debatu, ale pořvávání vulgarit a pěstní souboj.

Vztah voliče a jeho voleného zástupce funguje i naopak. Když lidé vidí, že „jeden z nich“ je poslancem a chová se, jak se chová, dodá jim to dojmu, že podobné chování je zcela legitimní. Pakliže bude mezi obyčejnými lidmi přibývat frustrovaných jedinců, kteří zcela ztratí zábrany a jejich verbální agrese přeroste v agresi fyzickou není divu. Ostatně příběh Jaromíra Baldy, o kterého poslanci vedli spor, není o ničem jiném. Kultivovat chování ve sněmovně ale můžeme jen kultivací vlastního chování. Když nebude voličů s poptávkou po chování řeznického psa, nebude ani poslanců jako Volného. Podobné chování totiž nepatří nejen do poslanecké sněmovny, ale ani do slušné společnosti jako takové.