Palička: Víkendové blouznění ministra Staňka. Uhraje to ČSSD na nepříčetnost? | info.cz

GLOSA JANA PALIČKY | Předseda vlády Andrej Babiš by chtěl zpátky motýle. Kromě toho mu život trochu komplikuje i ministr kultury Antonín Staněk, který by si nejspíš přál návrat jiného zástupce hmyzí říše. Vzhledem ke Staňkovým projevům v průběhu prodlouženého víkendu, lze soudit, že mu, lidově řečeno, uletěly včely a z vládního úlu s sebou na křídlech odnesly i zbytky zdravého rozumu.

Ještě nedávno by představa, že na ministrovi kultury padne vláda, byla příliš odvážná i pro autory politické satiry, nicméně to by nebyl Staněk, aby se národu nepokusil dokázat, že Česko vlastně žádnou satiru ani nepotřebuje, protože realita umí být bizarnější než výběr ze zlatého fondu Miloslava Šimka. V podstatě není divu, že si Staňka jako potenciálního destruenta ČSSD tak oblíbil Miloš Zeman, jemuž absurdní pojetí politiky rovněž nikdy nebylo cizí.

Ve Staňově situaci by se každý soudný jedinec snažil předstírat, že vlastně vůbec neexistuje (čímž by vlastně aplikoval standardní model chování ministra kultury), nicméně olomoucký „pan kultura“ se takříkajíc rozhodl jít štěstíčku naproti a na svém twitteru o prodlouženém víkendu rozjel lavinu příspěvků, při jejichž četbě nemusí mít člověk zrovna psychologické vzdělání, aby zapochyboval o jeho duševním zdraví. Přirovnání chování předsedy ČSSD Jana Hamáčka ke zradě a nevěře s následným upozorněním na to, že se vlastně vůbec nejedná o útok na Hamáčka, by samo o sobě bylo kvalitní, ze strany Antonína Staňka to však byl jen začátek divoké jízdy.

Červencové svátky, kterými si Česko připomíná příchod slovanských věrozvěstů Cyrila s Metodějem a upálení mistra Jana Husa, jsou v naší ateistické velmoci vždy ideální příležitostí, kdy politici mimo KDU-ČSL mohou jednou do roka exhibovat v tom, kdo se více přihlásí k odkazu křesťanské kultury, a letos nemohl stát stranou ani Staněk. Ano, ten samý Staněk, který křtil komunistovi Grebeníčkovi knihu o církevních restitucích, a ten samý Staněk, který pak pro zdanění oněch restitucí zvedl ruku. Okrádat okradené by mu šlo, nicméně publikum na sociálních sítích o poctivou porci politického bizáru neochudil.

Poté, co se mu lidé začali vysmívat, některé tweety smazal.autor: Foto Aha! – D. Černovský, D. Kundrát, M. Hykl

Staněk si nejprve dloubl do muže, který by ho podle ČSSD měl nahradit, Michala Šmardy, jemuž vytkl neúčast na bezvýznamných folklorních slavnostech v Dolních Dunajovicích, které podle Staňka Šmardovi poradci nevyhodnotili jako dostatečně důležité. Následně se pak muž, který se v minulém týdnu pasoval do vtělení Karla IV., reinkarnoval do „oslavence“ Jana Husa a rozjímajícím křesťanům doporučil chránit se od spolustraníka Petra Dolínka a jeho pojetí ČSSD. A jelikož vše krásné jednou končí, i Staňkovo víkendové blouznění na sociálních sítích skončilo tím, že ministr v nedemisi vše smazal.

Těžko říct, co se vlastně v hlavě Antonína Staňka momentálně odehrává. Možná je to celé součástí nějakého sofistikovaného plánu ČSSD uhrát výměnu ministra kultury na nepříčetnost. Pravděpodobnější ale bude scénář, v němž nám pan ministr sám na sobě názorně ukázal, že v rozrušeném stavu je třeba držet se od internetu dál a někteří by tam preventivně neměli psát vůbec. V následujících dnech nás čeká rozuzlení celého příběhu. Vrátí se Staňkovy ulítlé včele, nebo poletí za nimi směrem pryč z ministerstva?