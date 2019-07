Palička: Vzácná shoda poslanců zadlužené děti nespasí | info.cz

Uprostřed vládní krize a nekončících politických střetů by člověk při jednání poslanecké sněmovny čekal ledasco, ale to, že se všichni poslanci na něčem dokáží shodnout, asi ne. Přesto se to stalo – pro novelu insolvenčního zákona, která ulehčí oddlužení těm, jejichž dluhy z větší části vznikly před osmnáctým rokem života, ve středu zvedlo ruku všech 175 poslanců přítomných hlasování. Od ANO po TOP 09, od SPD po Piráty.

Aby bylo jasno – schválení této konkrétní novely je jednoznačně pozitivní zprávou a je dobře, že k němu došlo. S nadšením ale opatrně, jedná se o téma, na kterém se také dají velmi lacino nahnat politické body, obzvláště u lidí, kteří moc netuší, co že to ti poslanci vlastně schválili, takže u značné části voličů.

K jádru věci – co vlastně schválená novela znamená? Zruší se exekuce dětem a těm, kteří ještě nedávno dětmi byli? Ne. Budou tyto osoby oddluženy? Ne nutně. Pokud zákon schválí Senát a podepíše prezident, dosáhne na výhodnější oddlužení ten, kdo splní podmínku vzniku maximálně dvou třetin dluhů před dosažením zletilosti a další podmínky oddlužení jako takového. Že to zní složitě? Mnoha lidem s dluhy jistě ano. Je potřeba dostatek finanční a právní gramotnosti, aby mladý člověk toužící po vymanění se z dluhové pasti vůbec věděl, co má dělat.

A v tom tkví politické kouzlo schválené novely. Jakkoliv se tváří navýsost lidumilsky a vzbuzuje dojem, že pomáhá všem mladým, které tíží dluhy, reálně pomůže jen zlomku. Ano, každý jeden se počítá, nicméně o žádné systémové řešení skutečně nejde, byť to tak v rámci stranického PR jde prodat. Mimochodem, je to jedna z reakcí politiků na situaci, kdy v Česku - jak připomíná ČTK - čelí 6500 dětí exekuci a dluh do dospělosti si nesou tisíce lidí. Kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telefon nebo jízdu načerno.

Jak už bylo řečeno, oceňme politiky, že se dokázali v komplikovaných otázkách exekucí a insolvencí shodnout alespoň na něčem. Teď teprve uvidíme, jestli jsou schopni se shodnout i na věcech systémových a napravit chyby, které systém vymáhání pohledávek má. Co třeba takové exekuce osob ve výkonu trestu? Vězni už nejsou z hlediska marketingu nikterak lákavou skupinou, nicméně exekucí je jich zatíženo více než dětí. Obecně je dané téma plné otázek, na které není snadné nalézt odpovědi. Bylo by skvělé, kdyby v jejich hledání drželi zákonodárci stejnou shodu jako při schvalování aktuální oddlužovací novely. Ale to má bohužel mnohem blíže k utopii než k realitě.