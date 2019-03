Palička: Z ikony vyvrhelem. Navrátilová se kaje za výrok o transexuálech, omluva ale nic neřeší

Málokterá sportovní hvězda se v uplynulých týdnech ocitla pod takovou palbou kritiky jako mnohonásobná tenisová jednička Martina Navrátilová. Její slova o tom, že by nehrála s transsexuální soupeřkou narozenou jako muž, protože by to kvůli biologicky danému zvýhodnění považovala svým způsobem za podvod, zapůsobil na LGBT aktivisty jako rozbuška.

Navrátilová se poté, co vyslovila své pochyby nad férovostí zařazování mužů se změněným pohlavím, ocitla v poněkud paradoxní situaci. Sama celý život bojovala za práva převážně homosexuálních sportovců a v dané oblasti jí bezpochyby lze připsat nemalé zásluhy. Právě za své aktivistické postoje ale byla Navrátilová často trnem v oku zarytým konzervativcům. V době, kdy se fronta boje za sociální spravedlnost a rovnost přesunula od sexuální orientace k genderové identifikaci, však stačilo jedno vyjádření a byli to právě LGBT aktivisté, kdo Navrátilovou zavrhl. A zastali se jí konzervativci – tedy ti, kteří jí dříve nemohli přijít na jméno.

Problém, na který Martina Navrátilová upozornila, spočívá v tom, že zatímco sexuální orientace, za jejíž plné zrovnoprávnění nejen ve sportu dlouhodobě tenistka bojuje, nemá na výkony sportovců žádný vliv, pohlaví bezesporu svou roli hraje, ostatně proto jsou zavedeny mužské a ženské kategorie. To, že muži ve sportu dosahují větší rychlosti, síly a výdrže, není žádná diskriminace, ale biologie, kterou nejde přeprogramovat. V tomto ohledu jsou vědy společenské na vědy přírodní krátké. A ač jde pohlaví změnit, nejedná se o změnu stoprocentní, která by smazala všechny geneticky dané rozdíly.

Úspěšné transsexuální sportovkyně mají často za sebou neméně úspěšnou kariéru jako muži. Házenkářka Hannah Mounceyová jako Callum Mouncey reprezentovala Austrálii na světové úrovni, vzpěračka Lauren Hubbardová má na kontě juniorské mužské rekordy jako Gavin Hubbard a zápasnice Fallon Foxová sice před změnou pohlaví nezápasila, ale prošla fyzicky extrémně náročným výcvikem a kariérou u amerického námořnictva. To, že tyto sportovkyně pohodlně poráží své soupeřky není dáno tím, že ony soupeřky by byly horší, ale jen to, že tyto soupeřky nemají výhodu v podobě několikaleté vrcholové kariéry jako muži.

A to se bavíme jen o těch sportovkyních, které prošly kompletní změnou pohlaví včetně hormonální a operativní léčby. O případných mužích, kterým stačí se pouze v intencích moderní genderové teorie identifikovat jako ženy, dožadujících se soutěžení v ženských kategoriích, snad ani nemusí být veden spor. Jeden příklad za všechny. Kdyby si držitel mužského rekordu v rychlobruslařském závodě na 5000 metrů řekl, že se odteď považuje za ženu, překonal by ženský rekord Martiny Sáblíkové o 40 vteřin. U závodu na 10 kilometrů by to bylo o více než minutu. Bylo by to vůči Martině Sáblíkové fér? Nebylo. A to je přesně to, o čem mluvila její jmenovkyně Navrátilová.

V omluvném prohlášení, které Martina Navrátilová vydala na svých stránkách, přiznává, že se jí dostalo výhrůžek fyzickým násilím i smrtí. K omluvě ji pochopitelně nikdo explicitně nenutil. Nicméně když člověka odkopne vlivná organizace, jejíž je dlouholetým známým ambasadorem, a začne se na něj ze všech stran sypat nenávist od lidí, které celoživotně považovala za spojence, tak i ten méně důvtipný jedinec pochopí, že dokud rozzuřené davy nějak neuklidní, tak jejich běsnění nejenže nebude brát konce, ale navíc může nabírat na intenzitě. Omluva Martiny Navrátilové tak je logickým vyústěním celé kauzy. Do jaké míry se jednalo o upřímné přehodnocení vlastních názorů a lítost nad těmi původními, a do jaké míry šlo o prostý pokus o to zastavit příval nenávistných příspěvků a výhrůžek, ponechme na úsudku každého čtenáře.