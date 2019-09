Palička: Z příznivců střelby udělat teroristy? Rozhodnutí San Francisca problém se zbraněmi nevyřeší | info.cz

Spojené státy v uplynulých týdnech prožily několik dalších tragédií, kdy střelci vraždili své spoluobčany. Debata o tom, jak omezit dostupnost arzenálu v návaznosti na to dostala novou dynamiku. Radní San Francisca do této diskuze přispěli poněkud nečekaně prohlášení, ve kterém označují největší a nejstarší americkou asociaci držitelů střelných zbraní NRA za tzv. domácí teroristickou organizaci.

Jakkoliv mohli radní kalifornské metropole potěšit odpůrce zbraní stejně spolehlivě jako rozzuřit jejich příznivce, jedná se fakticky jen o nezávaznou rezoluci schválenou několika málo komunálními politiky. Reálný dopad nebude mít ani na území samotného San Francisca, kde se místní členové NRA opravdu nemusí bát, že by jim do domu vtrhli těžkooděnci, kteří by je v poutech předvedli před soud za členství v teroristické organizaci. O jakémkoliv efektu za hranicemi města, státu Kalifornie nebo dokonce celých spojených státech nemluvě.

O tom, že zrovna radní San Francisca patří k onomu silně progresivnímu křídlu Demokratů, netřeba dlouze psát. Ke zvýšení vlastní publicity se nebojí vypouštět do světa ani poněkud úsměvné návrhy typu jiné nedávné rezoluce, která doporučuje pro označení propuštěných trestanců užívat termínů jako „osoba zasažená systémem trestního práva“ a zapomenout na pojmenování zločinec nebo kriminálník. Narkomanům by se pak podle radních nemělo říkat feťáci, ale „osoby s historií zneužívání kontrolovaných substancí“, jelikož by se ony zmíněné skupiny mohly údajně cítit stigmatizované negativním označením. Na pět a půl milionu členů NRA, včetně například mnoha policistů, hasičů nebo lékařů, které teď radní do jednoho označili za teroristy, se nejspíš podobná ochrana před ošklivými slovíčky nevztahuje.

NRA je terčem kritiky prakticky po každém střeleckém útoku a organizace jako taková, která se nijak netají pro-zbraňovým lobbingem, je mnoha Američanům dlouhodobě trnem v oku, nicméně valná většina z nich prostě jen k ventilování svého odporu vůči střelecké asociaci nezneužívá své veřejné funkce.

Problematika střelných zbraní i střeleckých organizací jako NRA je vzhledem k tomu, že právo držet zbraň Američanům zaručuje druhý dodatek Ústavy, řešitelná jen na nejvyšší možné politické úrovni, což se neobejde bez nutnosti umět i takto složitý a polarizující problém řešit věcně a s chladnou hlavou a hledat kompromisy. Chování sanfranciských radních je pak přesným opakem, který jen prohlubuje příkop mezi znesvářenými názorovými tábory a jakékoliv konstruktivní řešení vylučuje.