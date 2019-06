Pečinka: Je Klaus fašista? Nová strana Trikolóra pod palbou | info.cz

Mnozí renomovaní novináři a influenceři používali tak nepřiměřený tón v popisu nové formace a osobnosti Klause mladšího, že měl člověk dojem, že přichází nový Hitler a hnutí má podporu třetiny společnosti. Pravý opak je pravdou. Pokusme se Trikolóru zařadit do méně dramatického rámce.

Ten, kdo porovnal dva měsíce staré výroky Klause mladšího s realitou pondělní tiskové konference, musel mít spíš dojem ne moc úspěšného začátku. Předseda přípravného výboru Trikolóry sliboval, že u zrodu budou stát významní poslanci, senátoři a starostové. Nakonec tam nebyl nikdo, včetně opinion leaderů, kteří by se za Trikolóru aspoň symbolicky postavili. To ještě nemusí nic znamenat, ale tak trochu to předznamenává další směřování. V čem?

Když si analyzujete pondělní prohlášení a nástin programu, vycházím vám z toho, že klausovci chtějí být něčím jako lepší ODS, tedy pravicovou stranou, která bude jen ostřejší ve vztahu k EU a levicovému progresivismu v morálně-kulturních otázkách. Mnozí ze zhruba 200 sympatizantů, kteří v pondělí byli na místě, takto budoucnost Trikolóry také chápali. To je ovšem pro novou stranu slepá ulička.

Minulí, současní a budoucí voliči ODS jsou dnes jinde než před dvaceti lety. Přesněji rozděleni mezi TOP 09, ODS a Piráty. Uvědomují si omezení Evropské unie, ale současně je to pro ně stále dobrý civilizační rámec pro život. A hlavně: v drtivé většině jsou hlavní součástí protibabišovského světa. Žádnou z těchto charakteristik s nimi nesdílí zakladatel hnutí Klaus mladší.

Projevilo se to i v tom, že s Klausem do Trikolóry neodešlo žádné křídlo, vlivná skupina, ani stovky, nebo rovnou tisíce řadových členů. Za dva roky působení v ODS nezískal Klaus mladší pro svou politiku téměř žádné stoupence. Jeho podporovatelé se většinově rekrutovali z profesních a sociálních skupin, které ODS nikdy nevolily.

Co z toho vyplývá? Trikolóra si musí projít fází hry na klasicky pravicovou stranu s liberálními pohledy na ekonomiku, aby mohla zakotvit tam, kde jsou její skuteční voliči a názory jejich předsedy.

Hodně to bude připomínat příběh německé AfD, která začala intelektuálně pravicovou kritikou eura a ucházela se o německé střední vrstvy volící CDU/CSU. Pro nedostatek voličů nakonec zakormidlovala k populismu a levicovému konzervatismu.

Náznaky tohohle posunu popsal Klaus mladší před časem v rozhovoru pro Právo, kde řekl, že chce vytvořit „národně konzervativní hnutí“. Dodal: „Od té doby, co se ANO posunulo doleva, tu prostor je. Pozitivně na nás reagují starostové, ředitelé škol, často bývalí voliči ČSSD. Není to ryze pravicový elektorát. Myslím, že pojmy levice a pravice jsou zprofanované, lidé jim nerozumějí. Už o nich nemá smysl hovořit.“

Otázkou jen je, proč Trikolóra nevypálila s tímto programem už nyní a stále se tváří jako klasická pravice? Jedním z důvodů může být poslední snaha utrhnout hlasy od ODS a jiných stran a teprve později změnit kurz. Takové situační taktizování, které ale musí narazit na politické uspořádání české společnosti.

Typické kolísání mezi liberální pravicí a národním konzervatismem bylo patrné už během úvodních prohlášení představitelů Trikolóry. Úzkostlivě se vyhýbali vyjádřením k záležitostem symbolizovaným slovy národ, Babiš a Zeman. To je dlouhodobě neudržitelné.

Jedna ze dvou nejsilnějších linií české politiky se dnes táhne na ose pro a protibabišovský svět. Trikolóra se tváří, že nic takového vlastně neexistuje. Pozornější pozorovatel však musí cítit, že klausovci si už vybrali, jen to z nějakého důvodu ještě nechtějí oznámit.

Až si ovšem za půl roku budou trikolóristé analyzovat svou podporu mezi voliči, bude jasné, že beze změny linie uhynou na úbytě. Co by ta nová linie mohla obsahovat? Jít cestou „podmínečného czexitu“, zvednout prapor českého nacionalismu, vypracovat nějakou verzi protiimigrační politiky a čekat, jestli se hnutí ANO nezačne drolit. Stručně řečeno, být hnutím pro zklamané okamurovce a anoisty s maturitou.

Na téhle cestě bude na Trikolóru čekat řada překážek od odporu převážné části levicových voličů ke jménu Klaus, přes osobnostní neukotvenost budoucího předsedy Trikolóry až po někdy iracionální odpor médií k novému hnutí. Nic, co by neznala německá AfD. Rozdíl je v tom, že v Česku je v tomto segmentu oproti Německu výrazně vyšší konkurence. Úspěch Trikolóry proto bude hodně záviset na oslabení fenoménů Babiš a Okamura.