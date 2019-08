Pečinka: Praha nejsou Ladovy Hrusice, aneb pirátská cesta od krize ke krizi | info.cz

Během osmi měsíců je to už několikátá krizová situace v pražské magistrátní koalici. Tentokrát vypukla poté, co piráti v čele s primátorem Hřibem nečekaně a bez koaliční dohody zařadili na pořad jednání rady odvolání ředitele Pražské plynárenské.

Odhlédněme od toho, že o tomto kroku nevěděl radní za TOP 09, pod něhož podnik s městskou účastí patří. Odhlédněme i od toho, že se jedná o jeden z nejúspěšnějších podniků podobného typu v republice, který za posledních pět let ztrojnásobil zisk a loni přinesl do rozpočtu Prahy miliardu korun. Odhlédněme také od toho, že jiné pražské firmy (Dopravní podnik, technická správa) jsou dlouhodobě ve ztrátách.

O tyhle věci totiž vůbec nejde. Podstatou celé krize je konflikt mezi anarchistickým řízením města, které provozují Piráti a část uskupení Praha sobě, a ostatními stranami, bez ohledu na to, jestli jsou v opozici nebo koalici. Část vedení pražské rady v čele s primátorem kopíruje politiku Strany zelených z minulého volebního období v čele s Matějem Stropnickým. Základní strategií je nepřiznané brzdění územního rozvoje, vnitřní výstavby města, což kombinují s marketingovými gesty.

Je to problém aktivistů, kteří vstoupili do vysoké politiky a přes noc naskákali do funkcí, z nichž se řídí hlavní město, produkující třetinu hrubého národního produktu celého Česka. Jejich představy o strategii rozvoje koření v malých komunitách neziskovkářů, vycházející z představy „co je malé, to je dobré.“ Je to celý ten důraz na sousedské vztahy, vhodné výlohy obchodů, odpor k supermarketům, vodní pumpy na ulicích, rosení před kavárnami.

To jsou samozřejmě všechno fajn věci, s nimiž se člověku dobře žije. Problém je v tom, že Praha je dnes světová metropole, k níž nemůžete přistupovat jako k vesnici. Vlastně to jde, ale vede to jen k zablokování bytové výstavby, odlivu investorů a dramatickému nárůstu cen bytů a nájmů nemovitostí.

Dnešní vedení magistrátu si neuvědomuje, že rozvíjí odkaz Karla IV., který jako první z Prahy udělal jedno z center Evropy. Někteří „mladí strejcové“ z vedení Prahy by raději řídili mix Ladových Hrusic a skautského tábora. To je zdroj jejich často nepochopitelných postojů a reakcí.

Současná koalice na pražském magistrátu sice koncem roku 2018 našla shodu na minimálním programu, ale byl to spíš údržbářský program. Podstatné věci pro rozvoj Prahy typu vnitřní a vnější okruh byly fakticky zmrazeny. Zato byla před pár dny svolána mimořádná rada, jejímž hlavním bodem byl primátorův návrh zrušit Prahou organizovaný novoroční ohňostroj. Tedy nikoli pokusit se regulovat silvestrovské války v ulicích, ale profesionální kejkle na obloze, které mají nahradit laserové střílečky.

Po loňských volbách také nevznikla žádná mimořádná komise, která by řešila krizi v bydlení a pokusila se otevřít dveře nové výstavbě. Namísto toho máme protiuhlíkovou komisi, jejíž předseda Martin Bursík vyhrožuje Pražanům, že jejich auto se spalovacím motorem je posledním v jejich životě.

Na čem tato koalice vyloženě ujíždí jsou dlouho připravovaná mediální gesta typu vyvěšování vlajek. Na jedné radě bylo přijato usnesení, že magistrát vyvěsí duhovou vlajku homosexuálů a vlajku u příležitosti výročí romského holocaustu. Jiná část koalice si prosadila vyvěšení praporu k Mezinárodnímu dni rodiny. I když to bylo v usnesení, k tomuto aktu nikdo nedošlo. Tak je to v Praze pořád dokola – předstírání akce namísto akce.

Situace kolem šéfa Pražské plynárenské je asi něco víc, než běžná krize vládnutí. Jestli dojde k politické změně, nerozhodne o tom jenom nedělní zasedání Spojených sil, ale postoj hnutí ANO, které je v podpoře možné jiné pražské koalice rozdělené.

Zastupitelský klub v čele s Patrikem Nacherem je podpoře nakloněn, zatímco Andrej Babiš tvrdí, že Piráti se musí nechat u moci a historicky znemožnit ještě před sněmovními volbami. Přesně tohoto vývoje se ovšem obává i nejužší kruh vedení Pirátů v čele s pragmatickým Ivanem Bartošem, který správně cítí, že pirátský primátor Hřib potápí celou jeho stranu. I když to nikdy nevyjádřil, i pro něj by jeho odvolání bylo úlevou.

Ať už to dopadne jakkoli, nic nebude, jak bylo. I kdyby současná sestava přežila, musí se přestat ignorovat skutečné problémy hlavního města, nebo její manažerská impotence vyplyne dříve nebo později stejně na povrch.