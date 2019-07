Pečinka: Rozvinuté mediální šílenství. Fiala, Bartoš a spol. v sobě stále nenašli pragmatika | info.cz

Fialova povinně vyslovená větička ožila vlastním životem, takže na ni reagovala řada politiků, včetně předsedy pirátů Bartoše, který účast v takovém bloku vyloučil. I jeho výrok rotoval v médiích a na sociálních sítích jako jasné ne spolupráci, o níž vlastně nikdo nic neví.

Takže si to shrňme: jedna, možná neobratně řečená věta, za níž nebyl žádný konkrétní projekt nebo iniciativa, vyvolala malý mediální poprask, k němuž hodně vlivných lidí cítilo povinnost se vyjádřit. Pěkný námět na seminář na téma jak se z horkého vzduchu může v éře všeobecně rozvinutého mediálního šílenství stát vážně míněná událost, která zemře ještě dřív, než se stačila narodit.

Mediální mlžení by však nemělo zakrýt podstatu celé věci, která je velmi reálná. Nebabišovský politický svět o sobě už minimálně rok dává slyšet na různých demonstracích. Vyvrcholilo to koncem června protesty zhruba čtvrt milionu lidí na pražské Letné. Když organizátoři ze spolku Milion chvilek z pódia oznámili, že se nechtějí přeměnit v politické hnutí, zbývala podporovatelům druhá možnost. Tedy že se reprezentantem tohoto politického světa stane někdo z nich a řekne, jak vidí uspořádání postbabišovské politiky a cílový stav, k němuž by společnost měla dospět. To se ale zatím nestalo.

Většina ze stran nebabišovské opozice se místo toho stále tváří, že snad drtivě vyhraje volby a potom bude prosazovat čistě svůj program. Připomíná to předvolební atmosféru roku 2006, kdy ODS nejdříve velmi ostře vyhranila svůj program a když pak šla do koalice s KDU-ČSL a Stranou zelených, musela některé programové pilíře úplně vypustit. To jí část voličů nikdy nezapomněla. V opačném gardu to platí i pro tehdejší Bursíkovy zelené a jejich voliče.

Jestli máme právo po politických stranách z nebabišovského světa něco chtít, pak je to realismus. Ve chvíli, kdy jejich voliči „z Letné“ i odjinud chtějí, aby současné politické strany především porazily babišovsko-zemanovský svět, měly by se bez velkých fanfár setkávat a mluvit o budoucí vládní spolupráci. Není důležité, kdo vyhraje příští volby, pravděpodobně opět Babiš. Je však důležité, kdo vytvoří novou sněmovní většinu. A cesta k ní nemusí vést nutně jen přes předvolební fúze, integrace a koalice.

Petr Fiala, Ivan Bartoš a další by měli přestat vypouštět mediálně vděčné informace o virtuální spolupráci a nespolupráci, a předběžně si říkat, za jakých okolností a jestli vůbec, jsou spolu schopni koexistovat v budoucí postbabišovské vládě. Strategie ve stylu nechat to na hodinu po vyhlášení voleb je nefunkční a vede jen k deziluzím řady voličů. Pokud Fiala s Bartošem a dalšími nevytvoří do voleb zárodky budoucího vládního programu, znamená to, že v sobě nemají pragmatickou politickou kulturu a vývoj nejspíš půjde jinudy.

Žádná politická situace není předem rozhodnutá a vždycky je možné očekávat vytvoření nové politické fronty. Není například jisté, jak dlouho ještě budou pragmatici v rámci hnutí ANO snášet představu, že svým angažmá kryjí trestně stíhaného předsedu, člověka podezřelého z machinací a podvodů.

Je jen otázkou času, kdy audity EU odkryjí další případy neoprávněného čerpání unijních peněz. Otázka bude: kam se pohnou pragmatici z ANO? Otevře jim vůbec někdo dveře? Anebo s nimi bude jen spolupracovat? Rozdrolení hnutí ANO by mohlo být přesně tím signálem o reálném vzniku nové fronty, která může rozhodnout o budoucí parlamentní většině.