Petrášová: Maturita z matematiky musí být povinná. I včelí mozek dokáže počítat | info.cz

GLOSA LENKY PETRÁŠOVÉ | Když jeden bochník chleba váží jedno kilo a půl bochníku, kolik váží dva bochníky? Logická hádanka. Jedna z těch, které jsme v páté třídě na matematické škole dostávali každou hodinu několik. Vsadila bych se, že ji nedokáže vypočítat ani leckterý dospělý. Kdo ji neumí vyřešit, nechť raději nečte dál, protože se spolehlivě rozčílí. Ať se to totiž komu líbí nebo ne, maturita z matematiky prostě musí být povinná. A to říkám jako ta, která gymnázium prošla se čtyřkami z tohoto předmětu.

Začíná to připomínat ping-pongový zápas. Ano, ne, ano, ne… Ministerstvo školství i vláda totiž už počtvrté v posledních dvanácti letech obrátily a ruší nebo posouvají termín povinné státní maturity z matematiky. Argumenty jsou přitom jako přes kopírák jako před deseti lety, kdy se vše odkládala podruhé a kdy se státní maturity chystaly už přes deset let.

„Nebudeme experimentovat se statisíci studentů v tomto státě, a nejprve se podíváme na kvalitu testů a výuky,“ řekl tehdy předseda sněmovního školského výboru Walter Bartoš (ODS), i když jeho stranická kolegyně, někdejší ministryně Miroslava Kopicová si tu čárku za zavedení státních maturit chtěla připsat. Už proto, že jen do té doby se jejich příprava vyšplhala na miliony korun, jak tehdy informovala média.

O deset let později se jmenuje ministr školství Robert Plaga (ANO) a říká totéž: „Nejprve je nutné zlepšit kvalitu výuky a až pak uvažovat o zavedení povinné státní zkoušky z matematiky.“ A opozice tomu ještě zatleskala. „Návrh vlády vítáme, škoda jen, že nepřišel už dřív,“ shodli se opoziční poslanci nad usnesením vlády, které ještě musí odsouhlasit sněmovna.

„Podívali jsme se na poslední tři roky na úlohy nepovinné maturity z matematiky a neúspěšnost byla výrazně vyšší než u úloh, které se lze učit zpaměti,“ zdůvodnil ministr své rozhodnutí dát vládě návrh školského zákona, který počítá s tím, že studenti si i za dva roky, kdy měla být maturita z matematiky už povinná, mají dobrovolně vybrat, zda chtějí počítat, nebo spíš mluvit v cizím jazyce, což je další maturitní možnost. „Řekli jsme si: tak dáme povinnou maturitu z matematiky, ona se nám to ta děcka naučí, když se toho budou bát. Ale ono to tak nefunguje, když na to nemáte v systému podmínky,“ prohlásil. Jenže tak to nefunguje.

A já jej i celou vládu vlastně naprosto chápu. Cynicky nahlíženo, je pro politiky lepší vládnout davu, který v matematickém vzdělání pokulhává a který nebude pátrat, co je za líbivými slogany o zvyšování důchodů atd. Jenže společnost, která neumí počítat, není bohatá společnost. Matematika je potřebná v běžných životních situacích i v oborech, kde by ji člověk nečekal. Třeba když vám lékař skalpelem řeže břicho. Například děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo tvrdí, že se dobrý lékař pozná ještě před přijetím na medicínu: "Je to ten, který umí matematiku, protože ono to spolu s logickým myšlením dost souvisí."

A mimochodem: vědci dokázali, že i včelí mozek je schopný jednoduchých výpočtů jako je sčítání a odčítání...