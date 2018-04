Po čem Haníkovy ženy touží? V 21. století jsou naštěstí jiné, než jaké by je muži století minulých rádi měli

Sport by měl, zvláště za aktuální společensko-politické situace, lidi spíš spojovat než rozdělovat. Někdejší špičkový volejbalista, trenér a dnes funkcionář Českého olympijského výboru Zdeněk Haník se rozhodl jít jinou cestou: minimálně polovině sportovců, které ČOV reprezentuje a za jejichž zájmy má bojovat, slušně řečeno vrazil políček. Ve svém zpátečnickém, generalizujícím, paternalistickém textu s názvem Holky chtějí remizovat totiž napsal , že vrcholový sport ženy ničí a že by se na něj raději měly vykašlat, tiše vařit „čaj z čerstvých bylin“ a mužům, kteří dělají „velké věci“, „žehlit košile, aby udělali dojem“. Vítejte v černobílém světě, vítejte v Gileádu z Příběhu služebnice, vítejte v 19. století.

Když jeden ze čtyř místopředsedů ČOV otevřeně píše o „despektu k ženskému vrcholovému sportování“, je něco zcela fundamentálního špatně. Výše zmíněná tvrzení pana Haníka prý inspiroval rozruch okolo té nešťastné knížky Gabriely Koukalové (a nutno podotknout, že byl osloven redakcí Reflexu). Úplně vidím šéfa fotbalového svazu, který pod dojmem problémů s alkoholem pánů Šimáka, Hóóónzy Bergera, Fenina nebo Švacha smolí podobný komentář vyzývající muže-fotbalisty, aby sportu nechali, protože je ničí, a přepustili kopanou ženským klubům, kde se zdaleka tolik nechlastá a negembluje…

Éterická bytost se bouří

V souvislosti s případem knihy jedné psychicky křehké sportovkyně, shodou okolností ženy, tak sportovní funkcionář napsal text na jedno z nejklasičtějších hospodských témat všech dob, tedy „čím se liší ženy od mužů“. Nechci čtenáře zatěžovat akademickými vsuvkami, ale rovnou říkám, že po rozboru ideologie a argumentace v textu pana Haníka by bez komentáře zůstala nejspíš jen slova neplnovýznamová typu předložek a spojek. Jako by se prezident státu těsně po vyhraných volbách rozhodl, že ženám v celé zemi sebere volební právo, prostě protože jsou podle něj „éterické bytosti“! Copak malým klukům gymnastům se „nelámou kosti v útlém věku“? Proč pan Haník zmiňuje pouze gymnastky-dívky? Proč se domnívá, že ženám škodí posilovna, a rád by určoval, jaké sportovní disciplíny jsou pro ně vhodné?

Tyhle boje o rovnoprávnost jsou pro nás ženské hrozně vysilující, věřte. A vedeme je na tolika frontách – o platy, o neplacenou domácí práci a péči o děti, ve věcech alimentů, domácího násilí a tak dále –, že nás každý podobný nesmyslný útok zezadu opravdu bolestivě zraní. Jak neztrácet motivaci ve světě, kde z nás zaostalci přes všechny naše schopnosti a kompetence pořád chtějí mít ženušky, bydlenky, onuce nebo matrace?