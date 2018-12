Praha bude mít nočního starostu, spíš potřebuje denního primátora. Komentář Petra Holce

Nová pražská vláda Pirátů, Spojených sil pro Prahu a Prahy sobě s pirátským starostou Zdeňkem Hřibem v čele nevznikala snadno. Snad proto své první pracovní dny nejvíc strávila vysvětlováním, co všechno během svých případných čtyř let ve vedení metropole nestihne. Logicky: Piráti Pražanům ve volební kampani slibovali, že jsme „na prahu změny“, zatímco billboardy Spojených sil pro Prahu pojilo slovo „konečně“.

Takže konečně: radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě), jež tentokrát mluvila za celou Prahu a nejen za Prahu 7, kde má na triku stejnou funkci, oznámila, že hned počátkem příštího roku bude mít Praha tzv. „nočního starostu“. Třeštíková zatím neřekla, kdo tuhle noční funkci bude dělat ani jak přesně bude fungovat, každopádně jde o „západní“ inspiraci: i pražský noční starosta bude po vzoru svých kolegů z Londýna či Amsterdamu brázdit noční ulice centra města a ve spolupráci s městskou policií i městskými radnicemi zkoušet zajistit, aby to v něm nevypadalo jako v holešovickém sex parku. Proč ne, určitě to bude legrace.

Ovšem nejen to. Podle Třeštíkové má pražský noční starosta vylepšit i reputaci Prahy, takže už nebude oblíbenou destinací laciného chlastu a sexu. I metropole se tak po vzoru „Země příběhů“, jak se Česko prodává ve světě převážně ruským a čínským turistům, promění v „město příběhů“. Čímž nejen Třeštíková určitě nemyslí hezké české příběhy dvojích cen, eura za 35 korun nebo světoznámých taxi jízd po centru města za 4000 korun zakončených lekcí z boxu. To už totiž v Praze dávno máme a jezdí za tím pořád víc zahraičních obdivovatelů.

Ne: podobně jako kouzelník prostě i noční starosta pod rouškou tmy Prahu promění v kultivovanou metropoli, kam nejezdí převážně chudší Rusové a Asiaté, kteří jako by právě vyšli ze severokorejského obchoďáku. Případně mladí ze „Západu“, kteří slyšeli, že je v Praze nejen v noci stále možné to co na „Východě“. Že to zní podobně pohádkově jako reklamní akce na Česko, která před časem vznikla hlavně proto, že bylo potřeba utratit evropské peníze? „Je to jen marketingová pitomost, jako že se něco dělá,“ popsal mi nápad s nočním starostou pražský zastupitel a člen pražské koalice.

Ano, noční starosta jistě může během své obchůzky zavolat policii, když ve městě uvidí nějaký méně hezký příběh. To ale můžu i já a dokonce zadarmo. Ani noční starosta ale nezmění méně šťastnou strukturu turistů i zábavy v centru města, které už dávno nepatří Pražanům. Zajít do turistického centra Prahy je stejný zážitek jako lekce ze sebepoškozování: v historických kulisách UNESCO, což je pro tuhle instituci asi nejpříznačnější, probíhá velká nonstop zlodějina, s níž zatím nezatočil ani denní primátor.

A mimochodem: spíš než nočního starostu Praha zoufale potřebuje právě silného denního primátora, protože už několik let žádného nemá. Od roku 2010 se v čele města, jehož infrastruktura místy připomíná Donbas, střídají slabí primátoři, jimž pro jistotu nejvíc podrážejí nohy vlastní koaliční partneři, kteří navíc neustále přibývají. Když například do Spojených sil pro Prahu započítáme všechny existující i téměř existující členské subjekty, nestačí na současnou pražskou koalici ani prsty jedné ruky.

Prahu tak stále zdobí největší „legální“ bordel nejen severně od Alp, spojit ovšem civilizovaně město s jeho vlastním letištěm pořád nedokáže. Možná bychom aspoň mohli slavnou „vyhlídkovou“ autobusovou linku na letiště nahradit pivním šlapacím kolem, určitě by to byl na uvítání i rozloučení s městem „pražštější“ turistický zážitek. Hřib sice zatím nepůsobí dojmem nejrozhodnějšího pražského primátora, nedávné rozhodné čistky v městských firmách ale naznačují, že by se tuhle disciplínu mohl učit.

A jen tak na závěr: doufám, že nočního starostu nová pražská koalice nevymyslela hlavně proto, aby našla důstojnou funkci pro volební lídry Spojených sil pro Prahu a Prahy Sobě, Jiřího Pospíšila a Jana Čižinského. O funkci primátora se totiž její členové po volbách přeli asi nejvíc. Europoslanec Pospíšil se z toho dokonce musel vrátit do Bruselu, jak dlouho usilovně nesliboval, zatímco Čižinský zůstal starostou v Praze 7, jak pro změnu sliboval.