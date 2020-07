Půr: Karviná ukázala, že skutečným důvodem odchodu Prymuly je Vojtěchova neschopnost | info.cz

Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním hlášení tvrdí, že o postupu v Karviné rozhodovala Krajská hygienická stanice a vláda jednotlivé kroky jen schvalovala. To je do značné míry tristní vyjádření a nepamatuji se, že bych byl svědkem většího alibismu vlády. Tudíž si to shrňme ještě jednou.

Za připravenost a postup hygienických stanic nese přímou zodpovědnost ministerstvo zdravotnictví, tudíž Adam Vojtěch. Společnost OKD spadá pod ministerstvo financí, tedy pod Alenu Schillerovou. Pokud došlo – a zjevně došlo – k jakémukoliv zanedbání z těchto stran, je na místě rezignace jmenovaných.

Nejde ani tak o to, že v Karviné je několik stovek případů koronaviru (naštěstí většinou bezpříznakových), ale že se znovu objevují náznaky paniky a volání po tvrdším přístupu v celém Česku. To způsobuje ekonomické škody, které oba ministři svojí neschopností zareagovat zjevně způsobují.

Svůj podíl nese samozřejmě i moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, který je z vládního hnutí ANO, ale není schopen své dva ministerské kolegy přesvědčit, aby alespoň částečně konali. Samozřejmě by mi řekl, že je jenom hejtman a nemá na vládu takové páky. Jenže tak je to pořád dokola. Dostali jsme se do ruky totálním amatérům a alibistům a někteří z nás za to zaplatí životem, česká ekonomika pak hlubším propadem.