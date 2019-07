Půr: Komedie s digitálním Českem. Policie a záchranáři definitivně zamrznou v minulosti | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Je to případ, o němž jsme zhruba před dvěma týdny psali na INFO.CZ . Ministerstvo vnitra nestačilo, nebo možná nechtělo vypsat zakázku na novou technologii pro všechny složky Integrovaného záchranného systému. V podstatě to znamená, že se zastaralá síť Pegas nestihne nahradit moderní komunikační technologií, která by zjednodušila záchranu životů, rozšířila možnosti záchranářů a tak teoreticky i zvýšila jejich efektivitu.

Je to věc, která sice nepřitahuje tolik pozornosti jako třeba audity mířící na premiéra Andreje Babiše, ale dobře ilustruje, proč se musíme kodrcat po rozbitých silnicích, proč neexistuje plně digitalizovaná státní správa a podobně. Náš stát prostě nefunguje a teď si to můžeme konkrétně ukázat. V případě, o kterém píšu, navíc zafungoval sám Babiš, který podle informací INFO.CZ nechtěl, aby složky Integrovaného záchranného systému nové vysílačky dostaly. Nenavrhl ovšem žádné jiné řešení.

Záchranné složky používají systém, který byl vybudován mezi lety 1995 až 2003. Původ systému označovaného jako Tetrapol TDM je v 80. letech minulého století a dá se říct, že už v době svého vzniku byl v Česku zastaralý. Nelze skrze něj posílat data, tedy především fotografie a videa. To třeba ve Spojených státech je možné už celou řadu let, nový systém tam začali budovat po útocích z 11. září 2001.

I v Česku jsme mohli mít podobný systém už dávno, přičemž hasiči, policisté a záchranáři po něm už pořádně dlouho volají. Naléhavost celé situace ještě notně vzrostla, když se společnost Airbus (v Česku zastupovaná společností Pramacom) rozhodla, že v roce 2020 ukončí technologickou podporu celého řešení. To vše stát ví pořádně dlouho a o to je jeho reakce překvapivější. Zatímco stačilo s dostatečným náskokem vypsat tendr na nové technologie založené na LTE/5G, což by mohl zajistit vítěz případného tendru – v tomto případě Nordic Telecom či O2 –, stát se rozhodl pokračovat v řešení současném.

Na pondělní zasedání kabinetu tak míří v podstatě skandální materiál, kdy chce vláda prodloužit smlouvu s Pramacomem, tedy zachovat technologii z 80. let 20. století, což přijde na víc než čtyři miliardy korun. Samozřejmě vše bez tendru, a ještě zařazené na program jako bod bez rozpravy – přistupuje se k tomu tedy jako k pouhé formalitě, kterou vláda schválí a celý Integrovaný záchranný systém tak odsoudí k životu v minulosti. Je to přinejmenším zarážející, když si uvědomíte, že třeba nákup vojenské techniky je kabinet schopný zásadně uspíšit.

V tomto případě navíc existuje slib operátorů, že by zvládli za určitých podmínek novou technologii zavést ke konci roku 2020, kdy končí zmíněná technologická podpora. Není vůbec divu, že se třeba Nordic Telecom hodlá proti očekávanému rozhodnutí vlády bránit soudně. Jeho šance nepochybně nejsou malé, ale na tom koneckonců nezáleží. Jde především o to, že jsme mohli mít Integrovaný záchranný systém vybavený moderně a ve výsledku by na tom vydělal každý z nás. Ještě víc komicky pak celá lapálie s vysílačkami pro záchranáře působí ve srovnání s proklamovaným vládním programem Digitální Česko.