Půr: Křečkovi spadla výhra v podstatě do klína. Na vině je neschopnost protivníků | info.cz

Hlasování bylo tajné. Pokud se ale podrobně podíváme na zápis jednotlivých kol, je zřejmé, že Křeček mohl projít také díky hlasům opozice. Jeho protikandidát Vít Alexander Schorm v prvním kole získal 47 hlasů, ve druhém jen o šest hlasů víc. Pokud tak například v prvním kole klub ODS odevzdal zhruba 20 hlasů Janu Matysovi, což byl jasný favorit občanských demokratů, prostým součtem dojdeme k tomu, že někteří členové ODS pro Schorma ve druhém kole zřejmě nehlasovali.

INFO.CZ na základě dotazů zjistilo, že v poslaneckém klubu ANO minimálně dva lidé odevzdali hlas Schormovi. Dalších nejméně deset poslanců nejsilnější strany vložilo prázdné lístky, přičemž hlasování se zúčastnilo 71 zákonodárců hnutí ANO. Vycházíme-li z těchto předpokladů, Křeček měl v konečném součtu dostat hlasů mnohem méně, i pokud započítáme hlasy SPD a KSČM (Křeček ve druhém kolem dostal 91 hlasů přítomných poslanců, 31 hlasů propadlo, pozn. red.). Někdo z ČSSD či opozičních stran pro něj tedy musel hlasovat.

Na obranu ODS je třeba říct, že to je pochopitelné. Liberální kandidát (Schorm), kterého navíc nominoval jimi nepříliš oblíbený Václav Láska a Jiří Dienstbier, není části ODS po chuti. A buď volili Křečka, nebo odevzdali prázdný lístek. Nicméně to je politika a volbu nelze jednotlivým poslancům vyčítat, natož se nad ní pohoršovat.

Daleko zajímavější jsou příčiny vítězství, které spadlo Křečkovi do klína. Schorm je bezpochyby velmi kvalitní kandidát a podle životopisu i papírově jasný favorit. V současném rozložení parlamentu nicméně těžko zvítězíte bez podpory Babišovy strany. A tu je třeba si vybojovat, což se zjevně nestalo. Klíčovým momentem bylo pondělní zasedání poslaneckého klubu ANO, před nějž předstoupil Schorm i Matys. Je to sice klub, kterému vládne pevnou rukou Jaroslav Faltýnek, ale nelze o něm mluvit jako o klubu bezpodmínečně jednotném, což platilo i při volbě ombudsmana.

INFO.CZ mluvilo s několika vládními poslanci, kteří si stěžovali, že ani jeden z kandidátů nepodal dobrý výkon. Matysovou prioritou bylo údajně zlepšení komunikace úřadu. To není bůhvíjaký tahák. Schorm se údajně ukázal jako vynikající úředník, který ovšem nechtěl zklamat žádnou ze stran a podával opakovaně vyhýbavé odpovědi. Ve chvíli, kdy váháte, komu svůj hlas dát, je přesně tohle taktika, která vám v rozhodování vůbec nepomůže. A to samé platí o snaze získat místo ombudsmana několik týdnů před volbou.

Ve veřejném prostoru kolují různé důvody, proč je špatné, aby Křeček byl ombudsmanem. Nedozvěděli jsme se ale, proč by jím měl být Schorm. Jeho tábor nasměřoval marketing do médií, jejichž vliv je čistá nula. A na Twitteru se hlasování ve sněmovně nevyhrává, spíše naopak.

Hrozba Milionu chvilek pro demokracii, že půjdou do ulic kvůli Křečkovi, to celé jen korunuje. Na INFO.CZ píšeme dlouho, že opírat naděje o spolek Mikuláše Mináře může být iluzorní. Nepodařilo se mu prosadit nic a na některé politiky působí jako červený hadr na býka. Zejména z vládního tábora, který je zvyklý na život v takřka permanentní válce, a proto je vybaven značnou dávkou politického cynismu. Jediný recept, jak podobné hlasování vyhrát, je rovněž kompletní politická válka. Pokud demokratický blok chtěl, aby Schorm skutečně vyhrál, musí za něj bojovat a musí přesvědčit alespoň část ANO, že to je dobrý kandidát. To se nestalo, místo toho celý úřad v podstatě odevzdal do rukou Křečka a Miloše Zemana.