Půr: Krize Smartwings. Skutečná šance na záchranu je jen jedna a žádá politickou podporu | info.cz

Část flotily Smartwings (dříve Travel Service) tvoří Boeing 737 MAX, který už několik měsíců nesmí do vzduchu. Podle mých zdrojů toto uzemnění stojí firmu každý den na ušlých tržbách a nejrůznějších výdajích zhruba devět milionů korun. To vše v době, kdy ještě nezačala turistická sezóna a podobnému „pálení“ hotovosti tak nelze v podstatě nijak čelit.

Pro kontext je potřeba si uvědomit, že letecký byznys je spojen s nízkými maržemi, které se pohybují kolem dvou až tří procent. Jakýkoliv výkyv tak představuje zásadní problém a bez dostatečné hotovosti jej lze ustát jen s obtížemi.

Problém s Boeingem přišel v nejméně vhodnou chvíli. Téměř poloviční podíl v aerolinkách drží China International Group Corporation. Ta do firmy vstoupila v rámci expanze čínské CEFC, která se ovšem v Česku dostala do potíží. Většinu jejích tuzemských investic se sice podařilo takzvaně vypořádat – aktiva převzala silná čínská skupina CITIC – stalo se tak ovšem se dvěma výjimkami. Jednou z nich jsou čínské investice v mediální skupině Médea a druhou je právě letecký dopravce Smartwings.

V praxi to znamená, že v Česku momentálně žádný zástupce China International Group Corporation není a komunikace s firmou je mimořádně obtížná. Dobře to bylo vidět už při nedávné valné hromadě společnosti Médea, kdy se Číňané ozvali skutečně na poslední chvíli.

Není tak překvapením, že se zbylým akcionářům nepodařilo získat souhlas k navýšení základního kapitálu. Číňanům dokonce může současná situace do značné míry vyhovovat, jak se shodují zdroje uvnitř firmy. Pokud by Smartwings skutečně padla, Číňané se mohou soudit s Boeingem, že se tak stalo jeho vinou. Má to ale dva háčky, z nichž jeden je fatální. Za prvé by takový spor trval velmi dlouho a byl by značně nákladný, za druhé by to znamenalo, že Číňané musí držet svůj podíl, aby se o něj mohli soudit. To ve výsledku dál blokuje pokusy o navýšení kapitálu a záchranu Smartwings znemožňuje.

Možností moc není. Jednou z cest je, že podíl od Číňanů získá zbývající akcionář, kterým je český podnikatel Jiří Šimáně a jeho Unimex Group. Podle zdrojů INFO.CZ se o to skutečně pokouší, něco takového ovšem nelze uskutečnit bez politické podpory, podobně jako v případě předchozího vypořádání „pohrobků“ CEFC Europe. Tlak od financujících bank roste, zbývá možná pár týdnů a nic neukazuje na to, že by Číňané byli ochotní se svého podílu zbavit.

Další možností je restrukturalizace firmy schválená věřiteli. I tady je ovšem několik okolností, které nehrají ve prospěch Smartwings. Firma teoreticky může požádat Letiště Praha o slevu, ale to jí jen může poskytnout. Byla by to nepovolená podpora a zástupci letiště tomu údajně ani nejsou nakloněni.

Celého problému se ovšem můžou chopit politici a můžou začít bojovat „za záchranu národního leteckého dopravce“. V minulosti už jsme byli svědky toho, že stát do ČSA doslova nacpal miliardy korun z peněz daňových poplatníků. Podobnou podporu ovšem musí schválit Evropská komise, což není zdaleka jisté. Nedá se navíc čekat, že by Babišova vláda stejný krok chtěla opakovat právě ve chvíli, kdy mluví o nutnosti úspor. Takový manévr přichází v úvahu snad jen ve chvíli, kdy by se šéf hnutí ANO pustil do boje za „záchranu českých dovolených“ s cílem nahnat politické body, což je sice divoká představa, ale za poslední roky jsme už byli svědky nejrůznějších kotrmelců.

Realitou je, že k cestě na dovolenou využívá služeb společnosti Smartwings většina českých cestovních kanceláří a klientů. Její pád by dovolenou značné části Čechů zkomplikoval, což se mimochodem některým už jednou stalo, když firma musela uzemnit z rozhodnutí úřadů část své flotily. Pokud ovšem máte zakoupenou dovolenou, můžu vás uklidnit. Turistická sezóna představuje pro aerolinky největší žně a pro Smartwings cestu, jak se dostat alespoň k nějaké hotovosti. Teď musí do začátku sezóny jen vydržet.